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Гиды и отельеры рассказали, что происходит с туризмом в разных странах
Эксперты - гиды, организаторы путешествий и отельеры - рассказали о том, как возвращается к жизни их бизнес, как пандемия повлияла на цены туристического рынка... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T13:32
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, юнеско, германия, белоруссия, италия, грузия

Гиды и отельеры рассказали, что происходит с туризмом в разных странах

13:32 03.07.2020
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© Sputnik / Леван Авлабрели / Перейти в фотобанкТуристы фотографируются на смотровой площадке у Военно-Грузинской дороги
Туристы фотографируются на смотровой площадке у Военно-Грузинской дороги
© Sputnik / Леван Авлабрели
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Эксперты - гиды, организаторы путешествий и отельеры - рассказали о том, как возвращается к жизни их бизнес, как пандемия повлияла на цены туристического рынка и что в текущей ситуации поразило их больше всего, сообщает Туту.ру.

Белоруссия

© РИА Новости / Юлия ЧичеринаБеловежская пуща
Беловежская пуща
© РИА Новости / Юлия Чичерина
Беловежская пуща
"Беларусь — одна из немногих стран, где не был объявлен карантин, но введен ряд ограничительных мер, — рассказывает Елена Карпенко, директор турагентства в Могилеве. — Страна рада принимать туристов из любых стран мира, и выезжать из Беларуси тоже можно".
Она сообщила, что въезд в Белоруссию не ограничен, и карантинных мер по прибытии в страну нет. В аэропорту и гостиницах — обязательное измерение температуры всех прибывших. Всем путешественникам рекомендуется приобрести страховку, в случае заболевания будет оказана медицинская помощь.
© РИА Новости / Иван РудневЗдание Национальной библиотеки в Минске
Здание Национальной библиотеки в Минске
© РИА Новости / Иван Руднев
Здание Национальной библиотеки в Минске
Эксперт рассказала, что появился спрос и активно стали развиваться походы на байдарках по рекам и озерам Беларуси, пешие маршруты по лесам и болотам. Большой спрос на агроусадьбы с долгосрочной арендой, особенно коттеджи и отдельные домики. 20 июня запущен проект с турами и экскурсиями выходного дня в областных центрах: Минск, Гродно, Брест, Витебск, Могилёв, Гомель.

Грузия

© РИА Новости / СтрингерВид на Тбилиси, Грузия
Вид на Тбилиси, Грузия
© РИА Новости / Стрингер
Вид на Тбилиси, Грузия

"С 1 июля для туристов действует "чистый коридор", а не неконтролируемый въезд людей в страну, — рассказывает Лиза Бондарь, владелица агентства и организатор авторских туров. — Каждый иностранный гость должен иметь справку об отрицательном ПЦР-тесте, сделанном в течение 72 часов до въезда, без нее не пустят на территорию Грузии".

По ее словам, туристы будут размещаться в конкретных, тщательно проверенных и аккредитованных Минздравом отелях. Маршрут по стране тоже будет регламентирован властями.
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкПещерный город Уплисцихе, высеченный в скале, в окрестностях города Гори и Тбилиси
Пещерный город Уплисцихе, высеченный в скале, в окрестностях города Гори и Тбилиси
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Пещерный город Уплисцихе, высеченный в скале, в окрестностях города Гори и Тбилиси
Эксперт отмечает, что грузинский лари упал относительно доллара, но и рубль упал, так что разница между валютами существенно не поменялась. Отели пока оставили цены такими, как были до пандемии.
"Благодаря тому, что страна удивительно хорошо справилась с коронавирусом, Тбилиси теперь стоит первым в рейтинге European Best Destination. Так что сливки этих низких цен снимут туристы стран, чьи границы уже открыты для выезда и кто сможет отправиться в Грузию с 1 июля, — говорит Бондарь. — К моменту, когда в Грузию поедут гости из России, цены, думаю, подрастут благодаря потоку европейских туристов".

Германия

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВысшая школа изобразительных искусств в Дрездене
Высшая школа изобразительных искусств в Дрездене
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Высшая школа изобразительных искусств в Дрездене
"15 июня Германия, Франция и Австрия открыли границы для резидентов ЕС. Въезд в Евросоюз для граждан "третьих стран" с шенгенской визой начал поэтапно открываться с 1 июля, — говорят гиды по Берлину Лариса Лучникова и Ольга Варич. — Но Россия пока не вошла список стран, которым разрешат въезд в ЕС с 1 июля".
При этом, по словам гидов, весь рынок заморожен, информации о ценах нет. Один из гигантов туристической отрасли, немецкая туркомпания, была вынуждена уволить восемь тысяч сотрудников по всему миру. Вместе с тем в начале апреля компания сообщила, что получит от государства пакет помощи в размере 1,8 миллиарда евро.
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на Кельнский собор в Кельне
Вид на Кельнский собор в Кельне
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Вид на Кельнский собор в Кельне
Правительство Германии выделило национальной авиакомпании девять миллиардов евро, это самая крупная госпомощь за время коронавирусного кризиса.
Гиды отмечают, что в стране наметился тренд на внутренний туризм и на самостоятельные недорогие путешествия по Европе, в частности в Восточную Европу: хайкинг, дома на колесах, кемпинги, а также путешествия в группах по интересам.

Италия

© РИА Новости / Александр ВильфБалкон Джульетты в Вероне
Балкон Джульетты в Вероне
© РИА Новости / Александр Вильф
Балкон Джульетты в Вероне
"На данный момент не предусмотрено никаких ограничений на въезд в Италию, справок тоже не требуется, — говорит Светлана Пушкова, частный гид в Лигурии. — Со слов Паскуале Терраччано, посла Италии в Москве, будут введены меры предосторожности, контроль на въезде, но не будет усложнения процедуры выдачи виз".
По ее словам, ожидается, что стоимость перелетов увеличится на 35 процентов из-за вынужденного снижения продаж количества мест на борту. По прогнозам, для обеспечения дистанции между пассажирами из трех мест будут продаваться только два. О банкротствах говорить еще рано, но есть вероятность, что часть компаний "не смогут выйти из карантина".
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТуристы у фонтана Треви в Риме
Туристы у фонтана Треви в Риме
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Туристы у фонтана Треви в Риме
Эксперт уточняет, что сейчас в Италии началось активное развитие внутреннего туризма. "На мой взгляд, тенденции индивидуальных туров, а также организованных — в составе малых групп продолжат набирать обороты спустя некоторое время после отмены ограничений, — рассказывает Светлана. — За время карантина многие ушли в онлайн. В нашем регионе Лигурия одним из самых масштабных проектов стал онлайн-фестиваль Rolli Days Digital Week, где роскошные дворцы Генуи ХVI–XVII веков — объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО — открыли свои двери всем желающим в Сети".
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