В ЦИК поступило 15 особых мнений от членов региональных комиссий

В соответствии с законом, "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", члены комиссии с правом решающего голоса, несогласные с решением комиссии, вправе изложить в письменной форме особое мнение, отражаемое в протоколе комиссии и прилагаемое к ее решению, в связи с которым это мнение изложено.