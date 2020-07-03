МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. В ЦИК поступило 15 особых мнений от членов региональных комиссий, однако о фактах нарушения они не свидетельствуют и не препятствуют подведению итогов голосования, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
По ее словам, лишь, два члена участковых избирательных комиссий отказались от подписания протоколов по итогам общероссийского голосования, это члены КПРФ в Алтайском крае и Ханты-Мансийском АО.
"В ЦИК России поступило 15 особых мнений от членов избирательных комиссий субъектов федерации, назначенных по предложению партий, 11 из них от КПРФ. Все они не содержат фактов о нарушениях. И не препятствовали этим членам комиссий голосовать за подписание протокола", - сказала председатель ЦИК на заседании в пятницу.
В соответствии с законом, "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", члены комиссии с правом решающего голоса, несогласные с решением комиссии, вправе изложить в письменной форме особое мнение, отражаемое в протоколе комиссии и прилагаемое к ее решению, в связи с которым это мнение изложено.