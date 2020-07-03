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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200703/1573839420.html
В ЦИК поступило 15 особых мнений от членов региональных комиссий
В ЦИК поступило 15 особых мнений от членов региональных комиссий, однако о фактах нарушения они не свидетельствуют и не препятствуют подведению итогов... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T12:07
голосование по поправкам в конституцию
элла памфилова
цик рф
кпрф
ханты-мансийский ао
алтайский край
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
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РИА Новости
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353
60
элла памфилова, цик рф, кпрф, ханты-мансийский ао, алтайский край, политика

В ЦИК поступило 15 особых мнений от членов региональных комиссий

12:07 03.07.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкРабота информационного центра ЦИК России
Работа информационного центра ЦИК России
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. В ЦИК поступило 15 особых мнений от членов региональных комиссий, однако о фактах нарушения они не свидетельствуют и не препятствуют подведению итогов голосования, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
По ее словам, лишь, два члена участковых избирательных комиссий отказались от подписания протоколов по итогам общероссийского голосования, это члены КПРФ в Алтайском крае и Ханты-Мансийском АО.
ЦИК России поступило 15 особых мнений от членов избирательных комиссий субъектов федерации, назначенных по предложению партий, 11 из них от КПРФ. Все они не содержат фактов о нарушениях. И не препятствовали этим членам комиссий голосовать за подписание протокола", - сказала председатель ЦИК на заседании в пятницу.
В соответствии с законом, "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", члены комиссии с правом решающего голоса, несогласные с решением комиссии, вправе изложить в письменной форме особое мнение, отражаемое в протоколе комиссии и прилагаемое к ее решению, в связи с которым это мнение изложено.
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
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