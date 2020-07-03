Эксперт: Россия не должна соглашаться включить передовое оружие в СНВ-3

"Посейдон" - это не "бессмысленное" оружие, а важнейший компонент стратегических вооружений, который пока не входит в СНВ-3, и нам стоит воздерживаться от её включения в подобные договоры", - сказал Сивков.

"Они свидетельствуют лишь о том, что у США не остаётся рычагов для сохранения мирового лидерства за исключением ядерного шантажа – экономически они уже по некоторым направлениям отстают от Китая, а по ряду военных технологий, например, по гиперзвуку, - от России. Поэтому они так стремятся склонить нас к отказу от своих передовых разработок, мы не должна попадаться на эту уловку", - подчеркнул собеседник агентства.