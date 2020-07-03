https://ria.ru/20200703/1573839307.html
Из Пермского театра оперы и балета уходит главный балетмейстер
Главный балетмейстер Пермского театра оперы и балета Алексей Мирошниченко намерен покинуть свой пост, сообщает местное издание "Новый компаньон". РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T15:59
2020-07-03T15:59
театр
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культура
новости культуры
мариинский театр
пермь
пермский край
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости
. Главный балетмейстер Пермского театра оперы и балета Алексей Мирошниченко намерен покинуть свой пост, сообщает
местное издание "Новый компаньон".
Он собирается уехать из Перми и вернуться в родной Санкт-Петербург. По информации издания, переезд связан с личными причинами: Мирошниченко будет заниматься независимыми проектами и работать как приглашенный балетмейстер в разных театрах.
Вопрос с преемником он решил самостоятельно. Им станет хореограф Антон Пимонов, который сейчас сейчас является заместителем художественного руководителя балетной труппы Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета.
Пимонов был артистом балетной труппы Мариинского театра, ставил спектакли в Мариинке, в Санкт-Петербургском государственном академическом театре балета им. Леонида Якобсона, в театре "Балет Москва" и в Большом. За балет "Скрипичный концерт №2" (2017) на музыку Прокофьева он получил "Золотую маску" в номинации "Балет – современный танец / работа балетмейстера-хореографа".
Министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский подтвердил изданию информацию о намерении Мирошниченко уйти с занимаемой должности, но уточнил, что официального заявления на увольнение от него пока не поступало.