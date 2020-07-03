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СК продолжит выявлять факты преступлений нацизма, заявил Бастрыкин
СК РФ продолжит выявлять факты преступлений нацизма, в том числе по статье 357 УК РФ за геноцид, сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин в интервью РИА... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T12:03
нюрнбергский процесс
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
нюрнберг
новгородская область
краснодарский край
происшествия
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нюрнберг
новгородская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
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60
нюрнбергский процесс, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, нюрнберг, новгородская область, краснодарский край, происшествия

СК продолжит выявлять факты преступлений нацизма, заявил Бастрыкин

12:03 03.07.2020
159
© Фото : пресс-служба администрации Псковской областиМесто захоронения жертв концлагеря Моглино в Псковской области
Место захоронения жертв концлагеря Моглино в Псковской области
© Фото : пресс-служба администрации Псковской области
Место захоронения жертв концлагеря Моглино в Псковской области. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. СК РФ продолжит выявлять факты преступлений нацизма, в том числе по статье 357 УК РФ за геноцид, сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.
"Следственный комитет будет активно продолжать выявлять факты преступных действий, основанных на идеях расового превосходства, нацизма, и давать им надлежащую правовую оценку, в том числе и по статье 357 УК РФ", - сказал он.
Место захоронения жертв концлагеря Моглино в Псковской области
11:58
Бастрыкин рассказал о расследовании преступлений нацистов
Бастрыкин напомнил, что в соответствии с уставом международного военного трибунала в Нюрнберге убийства и истребление гражданского населения до или во время войны составляют преступления против человечности, в статье 1 Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества от 26 ноября 1968 года сроки давности на данные преступления не распространяются.
По имеющимся архивным данным, на территории РСФСР в годы оккупации были преднамеренно истреблены более 2 миллионов человек из числа мирного населения. Не все факты были расследованы, не все лица установлены и привлечены к суду. Благодаря раскопкам поисковых отрядов и рассекречиванию архивов стали известны подробности трагических событий в Новгородской области, Краснодарском крае, Ростовской области, связанные с массовым убийством мирного населения. В прошлом году СК возбудил уголовные дела об уничтожении более 30 тысяч советских граждан.
Финский концентрационный лагерь в городе Медвежьегорске
23 апреля, 14:5275 лет Великой Победы
СК возбудил дело о геноциде из-за массовых убийств в Карелии в годы ВОВ
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Нюрнбергский процессСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинНюрнбергНовгородская областьКраснодарский крайПроисшествия
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