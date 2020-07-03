СК продолжит выявлять факты преступлений нацизма, заявил Бастрыкин

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. СК РФ продолжит выявлять факты преступлений нацизма, в том числе по статье 357 УК РФ за геноцид, сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.
"Следственный комитет будет активно продолжать выявлять факты преступных действий, основанных на идеях расового превосходства, нацизма, и давать им надлежащую правовую оценку, в том числе и по статье 357 УК РФ", - сказал он.
Бастрыкин напомнил, что в соответствии с уставом международного военного трибунала в Нюрнберге убийства и истребление гражданского населения до или во время войны составляют преступления против человечности, в статье 1 Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества от 26 ноября 1968 года сроки давности на данные преступления не распространяются.
По имеющимся архивным данным, на территории РСФСР в годы оккупации были преднамеренно истреблены более 2 миллионов человек из числа мирного населения. Не все факты были расследованы, не все лица установлены и привлечены к суду. Благодаря раскопкам поисковых отрядов и рассекречиванию архивов стали известны подробности трагических событий в Новгородской области, Краснодарском крае, Ростовской области, связанные с массовым убийством мирного населения. В прошлом году СК возбудил уголовные дела об уничтожении более 30 тысяч советских граждан.