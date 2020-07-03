Бастрыкин рассказал о расследовании преступлений нацистов

"Российское следствие основывается на нормах национального законодательства и международного права", - сказал Бастрыкин, отвечая на вопрос, по каким законам должны отвечать виновные в совершенных в годы войны преступлениях.

"Для организаторов и исполнителей преступлений указ безальтернативно предусматривал высшую меру наказания - смертную казнь через повешение. В Уголовном кодексе России содержится норма об ответственности за преступления геноцида, которая предусматривает более мягкие виды основного наказания, чем допускает применение обратной силы уголовного закона", - отметил Бастрыкин.