Бастрыкин рассказал о расследовании преступлений нацистов

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Расследование СК РФ преступлений нацистов базируется на нормах отечественного и международного права, заявил в интервью РИА Новости председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
По имеющимся архивным данным, на территории РСФСР в годы оккупации было преднамеренно истреблено более 2 миллионов человек мирного населения. Не все факты были расследованы, не все лица установлены и привлечены к суду. Благодаря раскопкам поисковых отрядов и рассекречиванию архивов стали известны подробности трагических событий в Новгородской области, Краснодарском крае, Ростовской области, связанные с массовым убийством мирного населения. В прошлом году СК возбудил уголовные дела об уничтожении более 30 тысяч советских граждан.
"Российское следствие основывается на нормах национального законодательства и международного права", - сказал Бастрыкин, отвечая на вопрос, по каким законам должны отвечать виновные в совершенных в годы войны преступлениях.
Он напомнил, что в части национального законодательства уголовная ответственность за преступления нацистских захватчиков и их пособников была установлена указом президиума Верховного совета СССР 1943 года "О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников Родины из числа советских граждан и их пособников".
"Для организаторов и исполнителей преступлений указ безальтернативно предусматривал высшую меру наказания - смертную казнь через повешение. В Уголовном кодексе России содержится норма об ответственности за преступления геноцида, которая предусматривает более мягкие виды основного наказания, чем допускает применение обратной силы уголовного закона", - отметил Бастрыкин.