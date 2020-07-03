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Бастрыкин рассказал о расследовании преступлений нацистов
Расследование СК РФ преступлений нацистов базируется на нормах отечественного и международного права, заявил в интервью РИА Новости председатель Следственного... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T12:00
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
новгородская область
краснодарский край
ссср
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, новгородская область, краснодарский край, ссср, происшествия

Бастрыкин рассказал о расследовании преступлений нацистов

11:58 03.07.2020 (обновлено: 12:00 03.07.2020)
106
© Фото : пресс-служба администрации Псковской областиМесто захоронения жертв концлагеря Моглино в Псковской области
Место захоронения жертв концлагеря Моглино в Псковской области
© Фото : пресс-служба администрации Псковской области
Место захоронения жертв концлагеря Моглино в Псковской области. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Расследование СК РФ преступлений нацистов базируется на нормах отечественного и международного права, заявил в интервью РИА Новости председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
По имеющимся архивным данным, на территории РСФСР в годы оккупации было преднамеренно истреблено более 2 миллионов человек мирного населения. Не все факты были расследованы, не все лица установлены и привлечены к суду. Благодаря раскопкам поисковых отрядов и рассекречиванию архивов стали известны подробности трагических событий в Новгородской области, Краснодарском крае, Ростовской области, связанные с массовым убийством мирного населения. В прошлом году СК возбудил уголовные дела об уничтожении более 30 тысяч советских граждан.
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"Российское следствие основывается на нормах национального законодательства и международного права", - сказал Бастрыкин, отвечая на вопрос, по каким законам должны отвечать виновные в совершенных в годы войны преступлениях.
Он напомнил, что в части национального законодательства уголовная ответственность за преступления нацистских захватчиков и их пособников была установлена указом президиума Верховного совета СССР 1943 года "О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников Родины из числа советских граждан и их пособников".
"Для организаторов и исполнителей преступлений указ безальтернативно предусматривал высшую меру наказания - смертную казнь через повешение. В Уголовном кодексе России содержится норма об ответственности за преступления геноцида, которая предусматривает более мягкие виды основного наказания, чем допускает применение обратной силы уголовного закона", - отметил Бастрыкин.
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