Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200703/1573838530.html
Презентация книги врио директора ИДВ РАН Алексея Маслова
8 июля в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-брифинг врио директора Института Дальнего Востока РАН, профессора Алексея МАСЛОВА, в ходе которого будет представлена его новая книга "Битвы на атласных простынях. Святость, эрос и плоть в Китае".
2020-07-03T11:56
анонсы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/sharing/article/1573838530.jpg?1593766605
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/sharing/article/1573838530.jpg?1593766605
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Презентация книги врио директора ИДВ РАН Алексея Маслова

11:56 03.07.2020
5
8 июля в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-брифинг врио директора Института Дальнего Востока РАН, профессора Алексея МАСЛОВА, в ходе которого будет представлена его новая книга "Битвы на атласных простынях. Святость, эрос и плоть в Китае".
Задать вопрос

Впервые на русском языке будет представлено одно из самых полных изложений искусства китайской мистической эротологии, а также отрывки более чем из двадцати трактатов по "искусству внутренних покоев".

В ходе мероприятия будут обсуждаться подходы различных научных школ к этой части китайской культуры, а также рассмотрена особая роль сексуальных практик в повседневной и духовной жизни, их роль в широком контексте культуры, политики, религии и даже военного дела.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
000000
Обсудить 0
Анонсы
Рекомендуем
Схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
Епархиальный суд в Екатеринбурге лишил схиигумена Сергия сана
Женщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке
ЦИК утвердил результаты голосования по поправкам в Конституцию
Врач проверяет капельницу у пациента в реанимации городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В России за сутки выявили 6718 случаев заражения коронавирусом
Океанская многоцелевая система Посейдон
В США назвали "ужасными проектами" российские "Буревестник" и "Посейдон"
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
"Это нужно сделать немедленно": за что на самом деле США накажут Россию
Члены избирательной комиссии вынимают бюллетени из урн на избирательном участке №101 во время подсчета голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ в Саяногорске
Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортаж
Юрий Бездудный
Глава НАО заявил об отказе объединяться с Архангельской областью
Сотрудник ФСИН
Скрывавшийся девять лет экс-чиновник продал четыре МиГ-31 по 153 рубля
Гроза
В Гидрометцентре предупредили об экстремальной жаре
Томос об автокефалии Украинской православной церкви привезли в Киев
"Украинский президент оказался неправ". Злое пророчество о томосе сбылось
Президент России Владимир Путин
Путин поддержал присвоение звания "Город трудовой доблести" 20 городам
Российские летчики готовятся к посадке в истребитель Су-30 перед вылетом с аэродрома Хмеймим в Сирии
"Засветилось на видео": каким оружием в Сирии Россия удивила весь мир
Раковые клетки
Минздрав назвал регионы с самой высокой заболеваемостью раком
Вакцинация добровольцев против коронавируса SARS-CoV-2 в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко в Москве
В Минобороны рассказали о состоянии участников испытаний вакцины
Статуя Фемиды в суде
Верховный суд Татарстана отменил приговор по делу о насилии над ребенком
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:37Песков прокомментировал сообщения о выбросе радиации на севере Европы
12:36Момент ДТП с Lamborghini в Петербурге попал на видео
12:36В Азербайджане армия участвует в контроле за соблюдением карантина
12:34Бастрыкин прокомментировал размещение фото нацистов в "Бессмертном полку"
12:34Путин и Лукашенко во Ржеве обсудили двусторонние отношения
12:31Еще на одной ферме с норками в Нидерландах обнаружили коронавирус
12:31В Крым придет аномальная жара до 38 градусов
12:30В Кремле ответили на претензии Запада по поводу поправок в Конституцию
12:29Спикер парламента Ливии отметил дружеские отношения с Россией
12:29Половина россиян узнают новости из традиционных СМИ, показал опрос
12:28Песков рассказал о задачах глав регионов с низкой явкой на голосовании
12:27Песков оценил ситуацию с оставшимися в России гражданами СНГ
12:26Бастрыкин рассказал о новых уголовных делах по преступлениям нацизма
12:25Памфилова прокомментировала возможные досрочные выборы в Госдуму
12:24Суд удовлетворил иск Юрия Шатунова о правах на песни "Ласкового мая"
12:23Песков рассказал о контактах по вопросу открытия границ
12:22Епархиальный суд в Екатеринбурге лишил схиигумена Сергия сана
12:22Полиция Москвы отсудила восемь миллионов рублей у организаторов акций
12:21Песков назвал приоритет работы Путина
12:20Мишустин поручил губернаторам лично следить за ситуацией на рынке труда
Лента новостейМолния