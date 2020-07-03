Презентация книги врио директора ИДВ РАН Алексея Маслова

Впервые на русском языке будет представлено одно из самых полных изложений искусства китайской мистической эротологии, а также отрывки более чем из двадцати трактатов по "искусству внутренних покоев".В ходе мероприятия будут обсуждаться подходы различных научных школ к этой части китайской культуры, а также рассмотрена особая роль сексуальных практик в повседневной и духовной жизни, их роль в широком контексте культуры, политики, религии и даже военного дела.