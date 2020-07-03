В Ингушетии два пациента с коронавирусом находятся на ИВЛ

НАЛЬЧИК, 3 июл – РИА Новости. Два пациента с Два пациента с COVID-19 в Ингушетии подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), в тяжелом состоянии в регионе 17 человек, сообщает региональный оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 3088 случаев заражения коронавирусом, скончались 69 человек, в том числе муфтий республики.

"Всего в регионе госпитализировано 147 человек, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 69, из них 17 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая двух человек, подключенных к аппаратам ИВЛ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за сутки в республике выявлено 24 новых случая коронавируса, всего COVID-19 в регионе диагностировали у 3112 человек. Выздоровели 2486 человек.

По данным штаба, снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 7208 человек, остаются под наблюдением 309 человек, в том числе 162 – в условиях самоизоляции на дому.