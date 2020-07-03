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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200703/1573838100.html
Памфилова: жалоб, требующих рассмотрения рабочей группой ЦИК, нет
Жалоб по голосованию по поправкам к Конституцию РФ, требующих рассмотрения рабочей группой ЦИК, нет, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T11:51
голосование по поправкам в конституцию
элла памфилова
конституция рф
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
элла памфилова, конституция рф, политика

Памфилова: жалоб, требующих рассмотрения рабочей группой ЦИК, нет

11:50 03.07.2020 (обновлено: 11:51 03.07.2020)
61
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Жалоб по голосованию по поправкам к Конституцию РФ, требующих рассмотрения рабочей группой ЦИК, нет, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
"Жалоб, требующих рассмотрения на рабочей группе ЦИК, у нас нет", - сказала Памфилова на заседании ЦИК при подведении официальных итогов голосования по поправкам.
Голосование прошло в России с 25 июня по 1 июля, по результатам обработки 100% протоколов, за принятие изменений проголосовали 77,92% россиян, против – 21,27%. Явка, согласно представленным в информцентре ЦИК данным, составила 67,97%.
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
11:24Голосование по поправкам в Конституцию
Памфилова оценила обеспечение безопасности на голосовании по поправкам
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Голосование по поправкам в КонституциюЭлла ПамфиловаКонституция РФПолитика
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