Совфед рассчитывает на укрепление сотрудничества с парламентом Ливии

"Весомый аргумент - это укрепление сотрудничества по парламентской линии, мы уверены, что оно обретёт практическую основу", - сказала она.

Матвиенко отметила, что в России ценят стремление Салеха как председателя палаты "международно признанного парламента" вносить вклад в решение сложных проблем Ливии поиском компромиссных решений.

"Нам импонирует ваша принципиальность относительно путей разрешения политического кризиса в стране", - сказал она.

Спикер Совфеда подчеркнула, что Россия убеждена в необходимости решения ливийского кризиса путём поиска компромисса, поскольку альтернативы политическому решению нет.

"Мы внимательно, с сопереживанием следим за событиями в вашей стране. Надеемся и всячески содействуем преодолению этого этапа в жизни Ливии, когда подвергается испытанию ее территориальная целостность, чтобы она вновь стала процветающим государством", - сказала она.

Матвиенко отметила, что Салеха в России знают как видного политического деятеля новой Ливии и сторонника развития партнёрских отношений с РФ.