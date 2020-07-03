https://ria.ru/20200703/1573838067.html
Совфед рассчитывает на укрепление сотрудничества с парламентом Ливии
Совет Федерации рассчитывает на укрепление межпарламентского сотрудничества с Палатой депутатов Ливии, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T11:50
2020-07-03T11:50
валентина матвиенко
совет федерации рф
ливия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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валентина матвиенко, совет федерации рф, ливия
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Совет Федерации
рассчитывает на укрепление межпарламентского сотрудничества с Палатой депутатов Ливии
, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко
на встрече с главой ливийского парламента Агилой Салехом.
"Весомый аргумент - это укрепление сотрудничества по парламентской линии, мы уверены, что оно обретёт практическую основу", - сказала она.
Матвиенко отметила, что в России ценят стремление Салеха как председателя палаты "международно признанного парламента" вносить вклад в решение сложных проблем Ливии поиском компромиссных решений.
"Нам импонирует ваша принципиальность относительно путей разрешения политического кризиса в стране", - сказал она.
Спикер Совфеда подчеркнула, что Россия убеждена в необходимости решения ливийского кризиса путём поиска компромисса, поскольку альтернативы политическому решению нет.
"Мы внимательно, с сопереживанием следим за событиями в вашей стране. Надеемся и всячески содействуем преодолению этого этапа в жизни Ливии, когда подвергается испытанию ее территориальная целостность, чтобы она вновь стала процветающим государством", - сказала она.
Матвиенко отметила, что Салеха в России знают как видного политического деятеля новой Ливии и сторонника развития партнёрских отношений с РФ.
"Вы не первый раз в России и сегодня я искренне рада возможности встретиться с вами, обменяться мнениями. Рассчитываем на заинтересованный разговор о ситуации в Ливии", - заключила Матвиенко.