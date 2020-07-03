Пермь отметит присвоение звания "Город трудовой доблести" салютом

ПЕРМЬ, 3 июл - РИА Новости. Салют пройдет в пятницу в Перми в честь присвоения городу звания Город трудовой доблести, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.
В четверг президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания Российской Федерации "Город трудовой доблести" 20 российским городам, в том числе Перми.
"В Перми пройдет салют в честь присвоения городу звания Город трудовой доблести. Решение принято главой Пермского края Дмитрием Махониным. В 23.00 (21.00 мск) салют пройдет на двух площадках краевой столицы и продлится 10 минут", — говорится в сообщении.
В честь присуждения высокого звания в Перми будет установлена стела с изображением герба города и текстом соответствующего указа главы государства. Также будут проводиться публичные мероприятия и праздничные салюты 1 мая, 9 мая и в День города.
Инициативу присвоения Перми почетного звания поддержали почти 158 тысяч жителей региона.