Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200703/1573837902.html
Пермь отметит присвоение звания "Город трудовой доблести" салютом
Салют пройдет в пятницу в Перми в честь присвоения городу звания Город трудовой доблести, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T11:48
россия
дмитрий махонин
владимир путин
пермь
пермский край
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/19716/02/197160222_0:170:2954:1832_1400x0_80_0_0_a45bd47af97ebda9d2d8b3328754f6be.jpg
https://ria.ru/20200703/1573828395.html
россия
пермь
пермский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/19716/02/197160222_0:170:2954:1832_1400x0_80_0_0_a45bd47af97ebda9d2d8b3328754f6be.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/19716/02/197160222_144:0:2811:2000_1400x0_80_0_0_35cd97e3af048f4522bac58f6793bf98.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/19716/02/197160222_478:0:2478:2000_1400x0_80_0_0_a9c32d9cd6b5e9fbd9f8086256ea2fc3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, дмитрий махонин, владимир путин, пермь, пермский край, общество

Пермь отметит присвоение звания "Город трудовой доблести" салютом

11:48 03.07.2020
0
© РИА Новости / Владимир Первенцев / Перейти в фотобанкПермь
Пермь
© РИА Новости / Владимир Первенцев
Перейти в фотобанк
Пермь. Архивное фото
ПЕРМЬ, 3 июл - РИА Новости. Салют пройдет в пятницу в Перми в честь присвоения городу звания Город трудовой доблести, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.
В четверг президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания Российской Федерации "Город трудовой доблести" 20 российским городам, в том числе Перми.
"В Перми пройдет салют в честь присвоения городу звания Город трудовой доблести. Решение принято главой Пермского края Дмитрием Махониным. В 23.00 (21.00 мск) салют пройдет на двух площадках краевой столицы и продлится 10 минут", — говорится в сообщении.
В честь присуждения высокого звания в Перми будет установлена стела с изображением герба города и текстом соответствующего указа главы государства. Также будут проводиться публичные мероприятия и праздничные салюты 1 мая, 9 мая и в День города.
Инициативу присвоения Перми почетного звания поддержали почти 158 тысяч жителей региона.
Вид на новые дома жилого комплекса в Новосибирске
09:27
Жители Новосибирска выберут место для стелы города трудовой доблести
000000
Обсудить 0
РоссияДмитрий МахонинВладимир ПутинПермьПермский крайОбщество
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала