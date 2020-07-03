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Не все военные преступники были осуждены в Нюрнберге, сообщил Бастрыкин
Не все военные преступники были осуждены Нюрнбергским трибуналом, некоторые скрылись, надо установить всех виновных - и живых, и мертвых, заявил глава СК РФ... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T11:48
вторая мировая война (1939-1945)
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
нюрнберг
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РИА Новости
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вторая мировая война (1939-1945), следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, нюрнберг

Не все военные преступники были осуждены в Нюрнберге, сообщил Бастрыкин

11:48 03.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Не все военные преступники были осуждены Нюрнбергским трибуналом, некоторые скрылись, надо установить всех виновных - и живых, и мертвых, заявил глава СК РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.
"Перед нами несколько задач. Международным военным трибуналом в Нюрнберге и другими послевоенными процессами далеко не все преступники были осуждены: многим нацистам, виновным в совершении жестоких преступлений, к сожалению, удалось скрыться от правосудия и избежать наказания", - сказал Бастрыкин.
Он отметил необходимость продолжать установление всех виновных, реализуя принцип неотвратимости наказания.
"Вне зависимости от того, живы они или нет, мы должны назвать эти имена и показать, что сделали эти лица", - подытожил глава СК.
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Вторая мировая война (1939-1945)Следственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинНюрнберг
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