Не все военные преступники были осуждены в Нюрнберге, сообщил Бастрыкин

"Перед нами несколько задач. Международным военным трибуналом в Нюрнберге и другими послевоенными процессами далеко не все преступники были осуждены: многим нацистам, виновным в совершении жестоких преступлений, к сожалению, удалось скрыться от правосудия и избежать наказания", - сказал Бастрыкин.