В Нижегородской области число излечившихся от COVID-19 достигло 11 857

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июл - РИА Новости. Почти 12 тысяч нижегородцев, переболевших коронавирусом, выписаны из больниц, сообщает пресс-служба правительства региона.
По данным на 3 июля, в регионе за сутки подтверждены еще 229 случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число заболевших – 18 172, 254 человека скончались.
"Выздоровели и выписаны из больниц 65,2% нижегородцев, болевших коронавирусом. За последние сутки выздоровели еще 246 человек. На сегодня общее число нижегородцев, которые справились с болезнью, достигло 11 857 человек. Среди российских регионов, по состоянию на 3 июля, Нижегородская область находится на шестом месте по числу выписанных за минувшие сутки пациентов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что около 4,6 тысячи человек находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Более 1,5 тысячи человек лечатся в больницах, 237 человек находятся в обсерваторах.
По данным на 3 июля, в Нижегородской области 409 175 человек сдали тесты на коронавирус, за последние сутки протестированы 6135 жителей региона.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.