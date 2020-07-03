В Нижегородской области число излечившихся от COVID-19 достигло 11 857

По данным на 3 июля, в регионе за сутки подтверждены еще 229 случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число заболевших – 18 172, 254 человека скончались.

Отмечается, что около 4,6 тысячи человек находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Более 1,5 тысячи человек лечатся в больницах, 237 человек находятся в обсерваторах.