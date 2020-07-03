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Включение вопроса о COVID-19 в ЕГЭ могут рассмотреть в следующем году
Включение вопроса о коронавирусе в задания Единого госэкзамена может быть рассмотрено в случае, если такие предложения будут поступать от разработчиков первого... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T11:48
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353
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социальный навигатор, сн_образование, анзор музаев, единый государственный экзамен (егэ), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество

Включение вопроса о COVID-19 в ЕГЭ могут рассмотреть в следующем году

11:33 03.07.2020 (обновлено: 11:48 03.07.2020)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСдача ЕГЭ в Чите
Сдача ЕГЭ в Чите
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Сдача ЕГЭ в Чите. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Включение вопроса о коронавирусе в задания Единого госэкзамена может быть рассмотрено в случае, если такие предложения будут поступать от разработчиков первого уровня - школьных учителей, заявил временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев.
"Я не могу сейчас точно сказать, но, скорее всего, мы этот вопрос будем рассматривать... Вопрос, связанный с COVID, включать или не включать, (решат - ред.) разработчики, а разработчики у нас, самый первый уровень - это учителя школьные. Если они такой вопрос будут включать, то мы увидим такую заявку, скорее всего, примем решение, что данный вопрос будет включен", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, будет ли включен вопрос о коронавирусе в ЕГЭ по биологии в следующем году.
Учительница вскрывает конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ
10:00
Рособрнадзор сообщил об отсутствии серьезных нарушений на ЕГЭ
Музаев также подчеркнул, что коронавирус еще не изучен, только появляются лекарства и методы лечения, "а вводить неизученное в качестве вопроса рано".
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Социальный навигаторСН_ОбразованиеАнзор МузаевЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Общество
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