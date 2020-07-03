Включение вопроса о COVID-19 в ЕГЭ могут рассмотреть в следующем году

"Я не могу сейчас точно сказать, но, скорее всего, мы этот вопрос будем рассматривать... Вопрос, связанный с COVID, включать или не включать, (решат - ред.) разработчики, а разработчики у нас, самый первый уровень - это учителя школьные. Если они такой вопрос будут включать, то мы увидим такую заявку, скорее всего, примем решение, что данный вопрос будет включен", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, будет ли включен вопрос о коронавирусе в ЕГЭ по биологии в следующем году.