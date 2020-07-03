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В разных странах подсчитали потери туротрасли и пытаются восстановить ее
После завершения первой половины 2020 года в разных странах подсчитывают потери туристического сектора и оценивают произошедшие изменения, сообщает TourDom.ru. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T17:52
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коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, тайвань, великобритания, италия

В разных странах подсчитали потери туротрасли и пытаются восстановить ее

17:52 03.07.2020
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© AFP 2020 / Jaime ReinaНаплыв туристов в Пальма-де-Майорке, Испания. 12 августа 2017
Наплыв туристов в Пальма-де-Майорке, Испания. 12 августа 2017
© AFP 2020 / Jaime Reina
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. После завершения первой половины 2020 года в разных странах подсчитывают потери туристического сектора и оценивают произошедшие изменения, сообщает TourDom.ru.
В Италии, по данным министерства культуры и туризма, 100 тысяч семей уже воспользовались полученными от правительства ваучерами на 500 евро, которые они могут потратить на туруслуги внутри страны. Однако для выживания бизнеса путешествий этого мало: нужны иностранные гости, которые в различных областях составляли от 50 до 88 процентов турпотока.
По данным испанского издания Murcia Today, которое ссылается на Национальный институт статистики страны, с января по май поток иностранных гостей снизился на 64 процента. За период карантина, когда туристы из-за рубежа вообще не приезжали в страну, объем недополученного дохода отрасли составил 15 миллиардов евро.
Многие жители Испании этим летом не выезжают на отдых в курортные регионы, предпочитая длинным каникулам короткие поездки в малонаселенные области, где меньше вероятность попасть в карантин в случае локальной вспышки заболевания.
Власти Великобритании готовятся отменить правило 14-дневного карантина для всех, кто въезжает в страну, введенное в начале июня. С 6 июля сюда смогут попасть без ограничений граждане 75 государств, признанных не опасными с точки зрения передачи вируса.
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На Тайване пытаются развивать внутренний туризм, но так как 90 процентов оборота отрасли приносили иностранные гости, правительство планирует выделить бизнесу 13 миллиардов в местных долларах (около 439 миллионов долларов).
Как сообщает Taipei Times, деньги смогут получить турагентства, туроператоры, отели и сервисные компании в международных аэропортах страны. Предполагается, что за счет субсидий они продолжат выплачивать своим сотрудникам 80 процентов зарплаты вплоть до сентября. По сообщению издания, это уже третий пакет поддержки, предыдущие два доказали свою эффективность: сохранили занятость и помогли избежать банкротств.
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