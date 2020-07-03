В разных странах подсчитали потери туротрасли и пытаются восстановить ее

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. После завершения первой половины 2020 года в разных странах подсчитывают потери туристического сектора и оценивают произошедшие изменения, После завершения первой половины 2020 года в разных странах подсчитывают потери туристического сектора и оценивают произошедшие изменения, сообщает TourDom.ru.

В Италии, по данным министерства культуры и туризма, 100 тысяч семей уже воспользовались полученными от правительства ваучерами на 500 евро, которые они могут потратить на туруслуги внутри страны. Однако для выживания бизнеса путешествий этого мало: нужны иностранные гости, которые в различных областях составляли от 50 до 88 процентов турпотока.

По данным испанского издания Murcia Today, которое ссылается на Национальный институт статистики страны, с января по май поток иностранных гостей снизился на 64 процента. За период карантина, когда туристы из-за рубежа вообще не приезжали в страну, объем недополученного дохода отрасли составил 15 миллиардов евро.

Многие жители Испании этим летом не выезжают на отдых в курортные регионы, предпочитая длинным каникулам короткие поездки в малонаселенные области, где меньше вероятность попасть в карантин в случае локальной вспышки заболевания.

Власти Великобритании готовятся отменить правило 14-дневного карантина для всех, кто въезжает в страну, введенное в начале июня. С 6 июля сюда смогут попасть без ограничений граждане 75 государств, признанных не опасными с точки зрения передачи вируса.

На Тайване пытаются развивать внутренний туризм, но так как 90 процентов оборота отрасли приносили иностранные гости, правительство планирует выделить бизнесу 13 миллиардов в местных долларах (около 439 миллионов долларов).