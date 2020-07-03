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Бастрыкин: на Западе пытаются пересмотреть итоги Нюрнбергского трибунала
Официальные лица на Западе пытаются пересмотреть итоги Нюрнбергского трибунала, говоря лишь о вкладе США и Британии в победу над фашизмом, заявил глава СК РФ... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T11:43
нюрнбергский процесс
александр бастрыкин
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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нюрнбергский процесс, александр бастрыкин, великобритания, ссср, сша, в мире

Бастрыкин: на Западе пытаются пересмотреть итоги Нюрнбергского трибунала

11:30 03.07.2020 (обновлено: 11:43 03.07.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел в Кремле заседание организационного комитета "Победа"
Президент РФ В. Путин провел в Кремле заседание организационного комитета Победа
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ В. Путин провел в Кремле заседание организационного комитета "Победа". Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Официальные лица на Западе пытаются пересмотреть итоги Нюрнбергского трибунала, говоря лишь о вкладе США и Британии в победу над фашизмом, заявил глава СК РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.
"Видим много попыток представить историю совершенно в другом виде, когда, например, официальные лица стран Запада, подводя итоги Второй мировой войны, говорят лишь о вкладе США и Великобритании, намеренно игнорируя ключевую роль СССР в победе над фашизмом, пытаются ревизовать итоги Нюрнбергского трибунала", - сказал он.
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