СК ведет дела по ранее не расследованным преступлениям времен ВОВ

"В данном случае мы говорим о ранее не расследованных фактах либо о преступлениях, за совершение которых не все лица были установлены и предстали перед судом. О них мы узнаем после раскопок поисковых отрядов, а также анализа рассекреченных архивных документов", - сказал Бастрыкин, отвечая на соответствующий вопрос.