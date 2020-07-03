https://ria.ru/20200703/1573836446.html
СК ведет дела по ранее не расследованным преступлениям времен ВОВ
СК РФ ведет уголовные дела по ранее не расследованным преступлениям времен Великой Отечественной войны, включая массовые убийства, заявил глава ведомства... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T11:27
2020-07-03T11:27
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
новгородская область
краснодарский край
происшествия
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https://radiosputnik.ria.ru/20200625/1573453564.html
новгородская область
краснодарский край
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/152944/06/1529440645_0:0:926:521_1400x0_80_0_0_d695dd3b6722f147c72c9c570a4bb773.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, новгородская область, краснодарский край, происшествия