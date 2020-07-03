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СК ведет дела по ранее не расследованным преступлениям времен ВОВ
СК РФ ведет уголовные дела по ранее не расследованным преступлениям времен Великой Отечественной войны, включая массовые убийства, заявил глава ведомства... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T11:27
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
новгородская область
краснодарский край
происшествия
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353
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следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, новгородская область, краснодарский край, происшествия

СК ведет дела по ранее не расследованным преступлениям времен ВОВ

11:27 03.07.2020
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© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
© Фото : СК РФ
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. СК РФ ведет уголовные дела по ранее не расследованным преступлениям времен Великой Отечественной войны, включая массовые убийства, заявил глава ведомства Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.
"В данном случае мы говорим о ранее не расследованных фактах либо о преступлениях, за совершение которых не все лица были установлены и предстали перед судом. О них мы узнаем после раскопок поисковых отрядов, а также анализа рассекреченных архивных документов", - сказал Бастрыкин, отвечая на соответствующий вопрос.
Полицейский
25 июня, 11:50
Двое мужчин пойдут под суд за убийство ветерана ВОВ в Подмосковье
По его словам, это трагические события в Новгородской области, Краснодарском крае, Ростовской области, связанные с массовым убийством мирного населения немецкими оккупантами.
По архивным данным, в РСФСР в годы оккупации преднамеренно истреблено более 2 миллионов человек из числа мирного населения, отметил глава Следственного комитета.
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Следственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинНовгородская областьКраснодарский крайПроисшествия
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