https://ria.ru/20200703/1573835950.html
Роспотребнадзор подготовил рационы питания в школах для регионов
Роспотребнадзор подготовил примерные рационы питания для детей в школах в зависимости от особенностей региона, заявила глава ведомства Анна Попова. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T11:23
2020-07-03T11:26
социальный навигатор
сн_образование
александр попов
анна попова
арктика
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573615318_0:180:3076:1910_1400x0_80_0_0_93b68ae87ad86d754d6df0a5da30dfc7.jpg
https://ria.ru/20200622/1573325982.html
арктика
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573615318_0:180:3076:1910_1400x0_80_0_0_93b68ae87ad86d754d6df0a5da30dfc7.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573615318_218:0:2947:2047_1400x0_80_0_0_c866802cc411e8ec11180916bcc91c95.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573615318_559:0:2606:2047_1400x0_80_0_0_861e1f509335cebb6105e9f6ed4b6a16.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
социальный навигатор, сн_образование, александр попов, анна попова, арктика, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество