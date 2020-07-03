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Роспотребнадзор подготовил рационы питания в школах для регионов
Роспотребнадзор подготовил примерные рационы питания для детей в школах в зависимости от особенностей региона, заявила глава ведомства Анна Попова. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T11:26
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социальный навигатор, сн_образование, александр попов, анна попова, арктика, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Роспотребнадзор подготовил рационы питания в школах для регионов

11:23 03.07.2020 (обновлено: 11:26 03.07.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкОрганизация питания в школах
Организация питания в школах
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Организация питания в школах. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор подготовил примерные рационы питания для детей в школах в зависимости от особенностей региона, заявила глава ведомства Анна Попова.
"Мы сейчас сделали рационы, они примерные, они не обязательные, рационы, адаптированные к каждому региону, особенности", - сказала Попова в эфире канала "Россия 24".
Работница школьной столовой разносит тарелки с едой
22 июня, 19:22Тамбовская область
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Она пояснила, что, например, дети в Якутии не пьют молоко, так как это не принято в их семьях, а детям в Арктике, где полгода ночь, необходимо большее количество витамина D.
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Социальный навигаторСН_ОбразованиеАлександр ПоповАнна ПоповаАрктикаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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