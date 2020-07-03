Twitter удаляет термины "хозяин", "раб" и "черный список" из кодов

"Инклюзивный язык играет решающую роль в создании среды, в которой мы находимся. В Twitter язык, который мы использовали в наших кодах, не отражает наши ценности как компании и не представляет людей, на которых мы работаем. Мы хотим изменить это", - говорится в заявлении соцсети в Twitter.