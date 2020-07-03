Российские космонавты не смогут попариться в сауне на орбите

"Институт в своем экспертном заключении к эскизному проекту на НЭМ (Научно-энергетический модуль - ред.) указал о необходимости создания санитарно-гигиенической зоны в составе НЭМ, включающую кабину для тепловых процедур (сауну), однако данное замечание не было принято", - сказал Орлов.

При этом он отметил, что институт обязательно вернется к вопросу создания сауны для космонавтов, если начнется более детальная проработка российской национальной орбитальной станции.

Ранее сообщалось о том, что для размещения на российском сегменте МКС разработают сауну, рукомойник и стиральную машину. Сейчас космонавты на станции в качестве "душа" обтираются влажными полотенцами.