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Российские космонавты не смогут попариться в сауне на орбите
Россия отказалась от размещения сауны на Международной космической станции, сообщил в интервью РИА Новости директор Института медико-биологических проблем... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T11:08
риа наука
институт медико-биологических проблем ран
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
российская академия наук
олег орлов
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353
60
институт медико-биологических проблем ран, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, российская академия наук, олег орлов

Российские космонавты не смогут попариться в сауне на орбите

11:08 03.07.2020
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© NASAКорабль "Союз", пристыкованный к МКС
Корабль Союз, пристыкованный к МКС
© NASA
Корабль "Союз", пристыкованный к МКС. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Россия отказалась от размещения сауны на Международной космической станции, сообщил в интервью РИА Новости директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Орлов.
"Институт в своем экспертном заключении к эскизному проекту на НЭМ (Научно-энергетический модуль - ред.) указал о необходимости создания санитарно-гигиенической зоны в составе НЭМ, включающую кабину для тепловых процедур (сауну), однако данное замечание не было принято", - сказал Орлов.
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При этом он отметил, что институт обязательно вернется к вопросу создания сауны для космонавтов, если начнется более детальная проработка российской национальной орбитальной станции.
Ранее сообщалось о том, что для размещения на российском сегменте МКС разработают сауну, рукомойник и стиральную машину. Сейчас космонавты на станции в качестве "душа" обтираются влажными полотенцами.
Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
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РИА НаукаИнститут медико-биологических проблем РАНМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоссийская академия наукОлег Орлов
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