Республиканцы проведут в Техасе очный съезд

Делегаты во время общенационального съезда Республиканской партии в Кливленде. Архивное фото

Делегаты во время общенационального съезда Республиканской партии в Кливленде

© AP Photo / Matt Rourke Делегаты во время общенационального съезда Республиканской партии в Кливленде

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Исполком Республиканской партии Исполком Республиканской партии США от штата Техас в четверг принял резолюцию о проведении очного съезда в техасском городе Хьюстон в середине июля, также будут приняты меры для борьбы с распространением коронавируса нового типа, говорится в заявлении техасских республиканцев.

"После широкого обсуждения вечером в четверг Исполнительный комитет Республиканской партии штата выразил поддержку проведению нашего собрания штата очно в Хьюстоне", - говорится в заявлении председателя местного отделения партии Джеймса Дики.

Отмечается, что на съезде будет соблюдаться "множество" мер предосторожности для обеспечения безопасности участников. На входе будут стоять тепловые сканнеры, тщательным образом будут очищаться и убираться места, где происходили встречи. В месте проведения съезда везде посетителям будут доступны автоматы-санитайзеры для дезинфекции рук.

Также на собрании делегатам и посетителям будут раздаваться защитные маски. Встречи начнутся 13 июля, общее заседание по открытию съезда – 16 июля, закончатся мероприятия через два дня – 18 июля, говорится в заявлении.

В Техасе на протяжении почти трех недель фиксируется значительный рост числа случаев COVID-19. Количество заражений стало резко расти после снятия большинства ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. Начиная с 16 июня, количество новых случаев заражения в штате стало достигать рекордных значений. В среду было зафиксировано 8067 случаев COVID-19, в четверг - 7915.