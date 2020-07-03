https://ria.ru/20200703/1573833655.html
В правительстве создали штаб по организации горячего питания в школах
Глава Роспотребназора Анна Попова заявила, что в правительстве РФ создан штаб по организации горячего питания в школах. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T10:53
2020-07-03T10:57
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сн_образование
анна попова
владимир путин
образование - общество
общество
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https://ria.ru/20200622/1573291956.html
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
социальный навигатор, сн_образование, анна попова, владимир путин, образование - общество, общество