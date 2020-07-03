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В правительстве создали штаб по организации горячего питания в школах
Глава Роспотребназора Анна Попова заявила, что в правительстве РФ создан штаб по организации горячего питания в школах. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T10:57
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
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социальный навигатор, сн_образование, анна попова, владимир путин, образование - общество, общество

В правительстве создали штаб по организации горячего питания в школах

10:53 03.07.2020 (обновлено: 10:57 03.07.2020)
130
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДом правительства РФ
Дом правительства РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Дом правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Глава Роспотребназора Анна Попова заявила, что в правительстве РФ создан штаб по организации горячего питания в школах.
"Знаете, в правительстве штаб создан по организации горячего питания", - сказала она в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить поэтапный переход на бесплатное горячее питание для учеников младших классов с сентября 2020 года до сентября 2023 года. Средства на это направят из федерального, регионального и местного бюджетов.
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22 июня, 12:17
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