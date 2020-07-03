Минкомсвязь сообщила о переносе вывозного рейса из Таджикистана в Россию

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Вывозной рейс из Душанбе в подмосковный Жуковский, ранее планировавшийся на 3 июля, перенесен на период после 8 июля, сообщил представитель Минкомсвязи РФ.
"Рейс SVR 8446 Душанбе - Жуковский 03 июля 2020 переносится после 8 июля 2020. Точную дату и время сообщим позднее", - сообщил представитель Минкомсвязи РФ в Telegram-канале "Госуслуги: Таджикистан - РФ".
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.