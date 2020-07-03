В Казахстане открыли монумент Назарбаеву

НУР-СУЛТАН, 3 июл - РИА Новости. Президент Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в режиме онлайн принял участие в церемонии открытия монумента первому главе республики Нурсултану Назарбаеву на территории Национального университета обороны, сообщила в пятницу пресс-служба казахстанского лидера.

Экс-президент Казахстана отметит 80-летний юбилей 6 июля. Национальный университет обороны расположен в столице республики Нур-Султане.

В своем выступлении Токаев отметил, что Назарбаев является основателем современного Казахстана, который "определил стратегический путь развития независимого государства и сплотил народ во имя достижений общей цели".

"Мир и стабильность, процветание и единство – это результат взвешенной политики Елбасы (Лидера нации - ред.). В истории каждого государства есть уникальные личности, оставившие неизгладимый след. Долг подрастающего поколения - ценить и уважать их заслуги", - приводит пресс-служба слова Токаева.

Президент добавил, что установка памятника в Национальном университете обороны символична, поскольку вооруженные силы Казахстана были созданы указом Назарбаева.