https://ria.ru/20200703/1573832948.html
В Казахстане открыли монумент Назарбаеву
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в режиме онлайн принял участие в церемонии открытия монумента первому главе республики Нурсултану Назарбаеву на... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T10:42
2020-07-03T10:42
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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нурсултан назарбаев, казахстан, в мире
НУР-СУЛТАН, 3 июл - РИА Новости.
Президент Казахстана
Касым-Жомарт Токаев в режиме онлайн принял участие в церемонии открытия монумента первому главе республики Нурсултану Назарбаеву
на территории Национального университета обороны, сообщила в пятницу пресс-служба казахстанского лидера.
Экс-президент Казахстана отметит 80-летний юбилей 6 июля. Национальный университет обороны расположен в столице республики Нур-Султане.
В своем выступлении Токаев отметил, что Назарбаев является основателем современного Казахстана, который "определил стратегический путь развития независимого государства и сплотил народ во имя достижений общей цели".
"Мир и стабильность, процветание и единство – это результат взвешенной политики Елбасы (Лидера нации - ред.). В истории каждого государства есть уникальные личности, оставившие неизгладимый след. Долг подрастающего поколения - ценить и уважать их заслуги", - приводит пресс-служба слова Токаева.
Президент добавил, что установка памятника в Национальном университете обороны символична, поскольку вооруженные силы Казахстана были созданы указом Назарбаева.
"Под его руководством определялись перспективы и задачи армии, приоритеты и механизмы обеспечения национальной безопасности, призванные оградить народ и страну от потенциальных военных угроз. В годы его президентства была разработана законодательная и нормативно-правовая база военного строительства. Были также сформированы структура и состав вооруженных сил, обеспечено поэтапное перевооружение армии, создавалась современная инфраструктура", - отметил Токаев.