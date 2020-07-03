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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200703/1573832880.html
В России за сутки выписали 8915 человек после лечения COVID-19
За сутки в России выписаны после лечения коронавируса 8915 человек, за все время — 437 893, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T10:41
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество

В России за сутки выписали 8915 человек после лечения COVID-19

10:41 03.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач у окна в госпитале
Врач у окна в госпитале
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач у окна в госпитале. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. За сутки в России выписаны после лечения коронавируса 8915 человек, за все время — 437 893, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 8 915 человек ... За весь период выписано по выздоровлению по России – 437 893", - говорится в сообщении.
Врачи у постели пациента во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
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В России выявили более 6,7 тысячи новых случаев коронавируса
В частности, 1591 человек выписан в Москве, 596 - в Подмосковье, 491 - в Санкт-Петербурге.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-ПетербургОбщество
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