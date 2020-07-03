https://ria.ru/20200703/1573832880.html
В России за сутки выписали 8915 человек после лечения COVID-19
За сутки в России выписаны после лечения коронавируса 8915 человек, за все время — 437 893, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T10:41
2020-07-03T10:41
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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москва
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санкт-петербург
общество
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572538619_0:518:2720:2048_1400x0_80_0_0_69f4a0f6135e95ea9ea1d5fab5ccaf81.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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