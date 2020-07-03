https://ria.ru/20200703/1573832828.html
В Москве выявили 659 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число выявленных за сутки случаев коронавирусной инфекции COVID-19 зарегистрировано в Москве — 659, Подмосковье — 298, ХМАО — 271, сообщили... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T10:40
2020-07-03T10:40
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
московская область (подмосковье)
иркутская область
общество
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https://ria.ru/20200703/1573832597.html
москва
московская область (подмосковье)
иркутская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779838_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_beea1c7c87f0304901b3bff7e34a7dfa.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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