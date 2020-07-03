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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200703/1573832828.html
В Москве выявили 659 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число выявленных за сутки случаев коронавирусной инфекции COVID-19 зарегистрировано в Москве — 659, Подмосковье — 298, ХМАО — 271, сообщили... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T10:40
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779838_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_beea1c7c87f0304901b3bff7e34a7dfa.jpg
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), иркутская область, общество

В Москве выявили 659 новых случаев заражения коронавирусом

10:40 03.07.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинский работник держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
Медицинский работник держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
Медицинский работник держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Наибольшее число выявленных за сутки случаев коронавирусной инфекции COVID-19 зарегистрировано в Москве — 659, Подмосковье — 298, ХМАО — 271, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: Москва 659, Московская область 298, Ханты-Мансийский АО 271", - говорится в сообщении.
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Также 263 новых случая заболевания зафиксированы в Санкт-Петербурге, 249 - в Иркутской области, 229 - в Нижегородской области.
Наименьшее число новых выявленных случаев отмечено в Крыму - восемь, Еврейской автономной области - три, Чукотском автономном округе - один.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваМосковская область (Подмосковье)Иркутская областьОбщество
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