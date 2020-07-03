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Распространение нового коронавируса
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В России за сутки умерли 176 пациентов с COVID-19
За сутки в России умерли 176 человек с COVID-19, за все время - 9859, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T10:37
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РИА Новости
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

В России за сутки умерли 176 пациентов с COVID-19

10:36 03.07.2020 (обновлено: 10:37 03.07.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
Медик у машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медик у машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. За сутки в России умерли 176 человек с COVID-19, за все время - 9859, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки подтверждено 176 летальных случаев... За весь период по России умерло 9859 человек", - говорится в сообщении.
В частности, 45 человек умерли в Санкт-Петербурге, 34 - в Москве, девять - в Красноярском крае.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
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