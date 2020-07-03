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Во Владимирской области выявили 49 новых случаев заражения коронавирусом
Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки выросло на 49, до 4505, сообщило управление Роспотребнадзора по... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T10:34
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), петушинский район, владимирская область, ковровский район, александровский район, общество

Во Владимирской области выявили 49 новых случаев заражения коронавирусом

10:34 03.07.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 3 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки выросло на 49, до 4505, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
"На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10.00 мск 3 июля 2020 года лабораторно подтверждено 49 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 4505 случаев заболевания", - говорится в сообщении.
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Во Владимирской области число пациентов с коронавирусом выросло до 4408
Во Владимире выявлено 828 случаев COVID-19, в Гусь-Хрустальном районе - 701, в Петушинском районе - 543, в Муроме - 382, в Александровском районе - 355, в Ковровском районе - 321, Собинском - 263, Вязниковском - 210.
Выздоровели после COVID-19 в регионе 2857 пациентов, скончались 65.
Население Владимирской области составляет 1,358 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Петушинский районВладимирская областьКовровский районАлександровский районОбщество
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