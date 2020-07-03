Во Владимирской области выявили 49 новых случаев заражения коронавирусом

"На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10.00 мск 3 июля 2020 года лабораторно подтверждено 49 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 4505 случаев заболевания", - говорится в сообщении.