Премьер-министр Франции ушел в отставку

ПАРИЖ, 3 июл — РИА Новости. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп подал прошение об отставке, говорится в коммюнике Елисейского дворца.
"Президент принял (прошение. — Прим. ред.)", — уточняется в релизе.
До назначения нового правительства Филипп продолжит вести текущие дела. В конце июня он победил на выборах мэра Гавра, при этом заявлял, что может остаться в кресле премьера до 2022 года.
О перестановках стало известно накануне, их анонсировал глава государства, объяснив это "реализацией нового пути".
Согласно опросу компании Harris Interactive, который проводился онлайн 28 июня среди 2133 человек старше 18 лет, 55% французов хотели, чтобы Филипп оставался премьером, 44% — против этого, остальные респонденты воздержались от ответа.
Эдуар Филипп возглавил кабмин в мае 2017-го по решению Эммануэля Макрона. До этого был мэром Гавра, членом Генерального совета департамента Приморская Сена от кантона Гавр-5 и депутатом Нацсобрания от 7-го избирательного округа Приморской Сены.