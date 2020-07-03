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Премьер-министр Франции ушел в отставку
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп подал прошение об отставке, говорится в коммюнике Елисейского дворца. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T11:41
эммануэль макрон
эдуар филипп
франция
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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эммануэль макрон, эдуар филипп, франция, в мире

Премьер-министр Франции ушел в отставку

10:33 03.07.2020 (обновлено: 11:41 03.07.2020)
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© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкПремьер-министр Франции Эдуар Филипп
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Премьер-министр Франции Эдуар Филипп. Архивное фото
ПАРИЖ, 3 июл — РИА Новости. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп подал прошение об отставке, говорится в коммюнике Елисейского дворца.

"Президент принял (прошение. — Прим. ред.)", — уточняется в релизе.

До назначения нового правительства Филипп продолжит вести текущие дела. В конце июня он победил на выборах мэра Гавра, при этом заявлял, что может остаться в кресле премьера до 2022 года.
О перестановках стало известно накануне, их анонсировал глава государства, объяснив это "реализацией нового пути".
Согласно опросу компании Harris Interactive, который проводился онлайн 28 июня среди 2133 человек старше 18 лет, 55% французов хотели, чтобы Филипп оставался премьером, 44% — против этого, остальные респонденты воздержались от ответа.
Эдуар Филипп возглавил кабмин в мае 2017-го по решению Эммануэля Макрона. До этого был мэром Гавра, членом Генерального совета департамента Приморская Сена от кантона Гавр-5 и депутатом Нацсобрания от 7-го избирательного округа Приморской Сены.
Президент Франции Эммануэль Макрон
30 июня, 08:00
"Холодное восстание". Как французы отплатили Макрону за реформы
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Эммануэль МакронЭдуар ФилиппФранцияВ мире
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