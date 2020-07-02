https://ria.ru/20200702/1573820138.html
Макрон анонсировал изменения в правительстве Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о "новой команде" в правительстве, подтвердив обсуждавшуюся в СМИ версию о грядущих изменениях в составе французского... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T23:12
2020-07-02T23:12
эммануэль макрон
франция
в мире
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франция
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эммануэль макрон, франция, в мире
ПАРИЖ, 2 июл - РИА Новости.
Президент Франции Эммануэль Макрон
заявил о "новой команде" в правительстве, подтвердив обсуждавшуюся в СМИ версию о грядущих изменениях в составе французского кабмина, при этом не уточнил, останется ли на посту премьер-министра Эдуар Филипп
.
"Я должен был сделать выбор для реализации нового пути. Это новые цели независимости, перестройки, примирения и новые методы их реализации. За этим будет новая команда", - сказал Макрон в интервью региональным изданиям, не приведя никаких подробностей по возможным изменениям в кабмине.
Говоря о Эдуаре Филиппе, который в воскресенье одержал победу на выборах мэра Гавра, Макрон подчеркнул, что премьер-министр на протяжении трех лет вместе с менявшимся правительством ведет "замечательную работу". "И мы провели важные исторические реформы – часто в очень сложных условиях. Он проводит важные реформы, и у нас сложились доверительные отношения, которые с определенной точки зрения являются уникальными в масштабах Пятой Республики", - отметил французский лидер.