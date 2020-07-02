Макрон анонсировал изменения в правительстве Франции

"Я должен был сделать выбор для реализации нового пути. Это новые цели независимости, перестройки, примирения и новые методы их реализации. За этим будет новая команда", - сказал Макрон в интервью региональным изданиям, не приведя никаких подробностей по возможным изменениям в кабмине.

Говоря о Эдуаре Филиппе, который в воскресенье одержал победу на выборах мэра Гавра, Макрон подчеркнул, что премьер-министр на протяжении трех лет вместе с менявшимся правительством ведет "замечательную работу". "И мы провели важные исторические реформы – часто в очень сложных условиях. Он проводит важные реформы, и у нас сложились доверительные отношения, которые с определенной точки зрения являются уникальными в масштабах Пятой Республики", - отметил французский лидер.