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Историк Соколов бил Ещенко и до убийства, заявил адвокат семьи аспирантки
Историк Олег Соколов применял силу к аспирантке Анастасии Ещенко и до дня убийства, заявила РИА Новости адвокат потерпевшей стороны Александра Бакшеева. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T10:18
убийство девушки доцентом спбгу
санкт-петербург
анастасия ещенко
олег соколов (доцент спбгу)
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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убийство девушки доцентом спбгу, санкт-петербург, анастасия ещенко, олег соколов (доцент спбгу), происшествия

Историк Соколов бил Ещенко и до убийства, заявил адвокат семьи аспирантки

10:18 03.07.2020
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкДоцент СПбГУ Олег Соколов
Доцент СПбГУ Олег Соколов
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Доцент СПбГУ Олег Соколов. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - РИА Новости. Историк Олег Соколов применял силу к аспирантке Анастасии Ещенко и до дня убийства, заявила РИА Новости адвокат потерпевшей стороны Александра Бакшеева.
В понедельник Октябрьский районный суд Петербурга отложил до 6 июля рассмотрение вопроса, какие части личной переписки между Ещенко и Соколовым могут быть оглашены в открытой части судебного заседания. На заседании историк требовал огласить всю переписку, не закрывая процесс.
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
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СК предъявил новое обвинение историку Олегу Соколову
"После проведенного адвокатского расследования я могу заключить, что Анастасия была уверена в том, что Соколов, будучи с ней в отношениях, изменял ей. Именно это стало почвой для их конфликтов. Также он применял физическое насилие и до дня ее убийства", - сказала Бакшеева.
Адвокат добавила, что пока родственники Ещенко не приняли решение, какие места переписки могут быть озвучены на судебном заседании в открытом, а какие - в закрытом режиме.
Громкое преступление произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обрезанного охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром случайный прохожий вытащил из реки Мойки историка, не удержавшего равновесие и соскользнувшего в воду, в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела. Ещенко и 63-летний Соколов проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, где следователи также обнаружили фрагменты женского тела. Соколов признался в содеянном и мотивом преступления назвал ссору с Ещенко.
Анастасия Ещенко
15 ноября 2019, 16:04
Подруга Анастасии Ещенко опубликовала переписку с ней об Олеге Соколове
320071
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Убийство девушки доцентом СПбГУСанкт-ПетербургАнастасия ЕщенкоОлег Соколов (доцент СПбГУ)Происшествия
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