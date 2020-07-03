Историк Соколов бил Ещенко и до убийства, заявил адвокат семьи аспирантки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - РИА Новости. Историк Олег Соколов применял силу к аспирантке Анастасии Ещенко и до дня убийства, заявила РИА Новости адвокат потерпевшей стороны Александра Бакшеева.
В понедельник Октябрьский районный суд Петербурга отложил до 6 июля рассмотрение вопроса, какие части личной переписки между Ещенко и Соколовым могут быть оглашены в открытой части судебного заседания. На заседании историк требовал огласить всю переписку, не закрывая процесс.
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"После проведенного адвокатского расследования я могу заключить, что Анастасия была уверена в том, что Соколов, будучи с ней в отношениях, изменял ей. Именно это стало почвой для их конфликтов. Также он применял физическое насилие и до дня ее убийства", - сказала Бакшеева.
Адвокат добавила, что пока родственники Ещенко не приняли решение, какие места переписки могут быть озвучены на судебном заседании в открытом, а какие - в закрытом режиме.
Громкое преступление произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обрезанного охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром случайный прохожий вытащил из реки Мойки историка, не удержавшего равновесие и соскользнувшего в воду, в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела. Ещенко и 63-летний Соколов проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, где следователи также обнаружили фрагменты женского тела. Соколов признался в содеянном и мотивом преступления назвал ссору с Ещенко.
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