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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200703/1573831007.html
Ученый рассказал о новом средстве для лечения коронавируса
Приборы для дыхания подогретыми гелий-кислородными смесями могут быть полезны в лечении COVID-19, сообщил в интервью РИА Новости директор Института... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T12:24
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
институт медико-биологических проблем ран
здоровье - общество
российская академия наук
олег орлов
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, институт медико-биологических проблем ран, здоровье - общество, российская академия наук, олег орлов

Ученый рассказал о новом средстве для лечения коронавируса

10:13 03.07.2020 (обновлено: 12:24 03.07.2020)
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкМедики на крыльце "красной зоны"
Медики на крыльце красной зоны
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Приборы для дыхания подогретыми гелий-кислородными смесями могут быть полезны в лечении COVID-19, сообщил в интервью РИА Новости директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Орлов.
"Новое оптимистичное звучание получила наша давняя разработка <...>. Опыт применения прибора "Ингалит" в ряде клиник показал хорошие результаты и перспективность использования в комплексе лечебных мероприятий при коронавирусной инфекции", — сказал Орлов.
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Он добавил, что институт планирует продолжить исследования в этом направлении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Институт медико-биологических проблем РАНЗдоровье - ОбществоРоссийская академия наукОлег Орлов
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