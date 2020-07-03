Страны ЕС, Перу и Израиль заинтересовались дезтуннелями из Пензы

"Другие страны, Европейский союз сейчас заинтересовался, они, на удивление, не знают ни технологию, ни средств, которые мы предлагаем. У нас сейчас идут активные переговоры, вопрос встал в сертификации… Мы сейчас активно прорабатываем, каким образом нам можно сертифицировать это для европейского рынка, потому что интерес горячий", - сказала собеседница агентства.