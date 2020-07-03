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Страны ЕС, Перу и Израиль заинтересовались дезтуннелями из Пензы
Перу, Израиль, Греция, Эстония и Испания проявили интерес к выпускаемым в Пензе туннелям для дезинфекции, один из которых установлен в резиденции президента РФ, РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T10:07
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
иван белозерцев
дмитрий песков
пенза
белоруссия
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экономика
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Пензенский губернатор протестировал туннель для дезинфекции
Пензенский губернатор Иван Белозерцев на себе протестировал туннель для дезинфекции, который разработала местная компания.
2020-07-03T10:07
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коронавирус covid-19, иван белозерцев, дмитрий песков, пенза, белоруссия, испания, экономика

Страны ЕС, Перу и Израиль заинтересовались дезтуннелями из Пензы

10:07 03.07.2020
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САРАТОВ, 3 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Перу, Израиль, Греция, Эстония и Испания проявили интерес к выпускаемым в Пензе туннелям для дезинфекции, один из которых установлен в резиденции президента РФ, прорабатывается вопрос сертификации продукции для продажи за пределы Таможенного союза, сообщила РИА Новости руководитель компании-производителя "Моторные технологии" Ольга Изранова.
Ранее пресс-служба правительства Пензенской области сообщила, что специальный туннель для дезинфекции, произведенный пензенской компанией, установили в рабочей резиденции президента России в Ново-Огарево. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что туннель для дезинфекции установлен не только там, но и в Кремле, дополнительные меры предосторожности из-за эпидемиологической обстановки с COVID-19 оправданны и объяснимы.
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"Другие страны, Европейский союз сейчас заинтересовался, они, на удивление, не знают ни технологию, ни средств, которые мы предлагаем. У нас сейчас идут активные переговоры, вопрос встал в сертификации… Мы сейчас активно прорабатываем, каким образом нам можно сертифицировать это для европейского рынка, потому что интерес горячий", - сказала собеседница агентства.
Она отметила, что интерес проявили Перу, Израиль, Греция, Эстония и Испания. "Есть интересные моменты для переговоров. Да, есть интерес, (но) заказов нет, потому что вопрос сертификации стоит", - добавила Изранова.
Руководитель компании пояснила, что в настоящее время завод может продавать свою продукцию на территории Таможенного союза. "С Белоруссией, Казахстаном мы сотрудничаем в принципе, туда мы можем спокойной продавать, для этого у нас все сертификаты есть", - уточнила она.
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев ранее заявлял, что компания "Моторные технологии", которая прежде занималась созданием оборудования для мойки деталей и агрегатов для автосервисов и промышленных предприятий, в условиях пандемии разработала и в мае начала выпуск туннелей, при входе в которые человек оказывается в мелкодисперсном водном тумане, в результате одежда и открытые участки тела автоматически обрабатываются дезраствором. Для этого устройства программное обеспечение, предусматривающее систему распознавания лиц и измерения температуры, разработали пензенские программисты.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Иван БелозерцевДмитрий ПесковПензаБелоруссияИспанияЭкономика
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