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Рособрнадзор сообщил об отсутствии серьезных нарушений на ЕГЭ
Серьезных нарушений и сбоев с момента старта Единого госэкзамена в пятницу в регионах, где экзамен уже завершился не зафиксировано, заявил врио главы... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T10:28
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сн_образование
анзор музаев
единый государственный экзамен (егэ)
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353
60
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353
60
социальный навигатор, сн_образование, анзор музаев, единый государственный экзамен (егэ), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество

Рособрнадзор сообщил об отсутствии серьезных нарушений на ЕГЭ

10:00 03.07.2020 (обновлено: 10:28 03.07.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкУчительница вскрывает конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ
Учительница вскрывает конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Учительница вскрывает конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Серьезных нарушений и сбоев с момента старта Единого госэкзамена в пятницу в регионах, где экзамен уже завершился не зафиксировано, заявил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.
"У нас уже несколько часовых поясов отчитались о том, что экзамен завершился ... глубокой ночью он у нас стартовал ... Серьёзных сбоев и нарушений мы не видим, достаточно спокойно", - заявил Музаев журналистам.
В пятницу, 3 июля, проходят первые ЕГЭ, сдаются предметы по выбору - литература, география, информатика.
Музаев отметил, что в двух регионах произошли сбои из-за погодных условий, в одном из них начали экзамен на час позже, во втором на два часа. Участникам предложили сдать экзамен в резервный день, но они предпочли сдать его сегодня.
По словам Музаева, на 10 утра удален с экзамена был всего один человек.
Пакет с экзаменационными заданиями перед началом единого государственного экзамена
05:51
Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
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Социальный навигаторСН_ОбразованиеАнзор МузаевЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Общество
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