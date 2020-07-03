https://ria.ru/20200703/1573830125.html
Рособрнадзор сообщил об отсутствии серьезных нарушений на ЕГЭ
Серьезных нарушений и сбоев с момента старта Единого госэкзамена в пятницу в регионах, где экзамен уже завершился не зафиксировано, заявил врио главы... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T10:00
2020-07-03T10:28
социальный навигатор
сн_образование
анзор музаев
единый государственный экзамен (егэ)
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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социальный навигатор, сн_образование, анзор музаев, единый государственный экзамен (егэ), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости.
Серьезных нарушений и сбоев с момента старта Единого госэкзамена в пятницу в регионах, где экзамен уже завершился не зафиксировано, заявил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев
.
"У нас уже несколько часовых поясов отчитались о том, что экзамен завершился ... глубокой ночью он у нас стартовал ... Серьёзных сбоев и нарушений мы не видим, достаточно спокойно", - заявил Музаев журналистам.
В пятницу, 3 июля, проходят первые ЕГЭ, сдаются предметы по выбору - литература, география, информатика.
Музаев отметил, что в двух регионах произошли сбои из-за погодных условий, в одном из них начали экзамен на час позже, во втором на два часа. Участникам предложили сдать экзамен в резервный день, но они предпочли сдать его сегодня.
По словам Музаева, на 10 утра удален с экзамена был всего один человек.