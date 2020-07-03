Рособрнадзор сообщил об отсутствии серьезных нарушений на ЕГЭ

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Серьезных нарушений и сбоев с момента старта Единого госэкзамена в пятницу в регионах, где экзамен уже завершился не зафиксировано, заявил врио главы Анзор Музаев. Серьезных нарушений и сбоев с момента старта Единого госэкзамена в пятницу в регионах, где экзамен уже завершился не зафиксировано, заявил врио главы Рособрнадзора

"У нас уже несколько часовых поясов отчитались о том, что экзамен завершился ... глубокой ночью он у нас стартовал ... Серьёзных сбоев и нарушений мы не видим, достаточно спокойно", - заявил Музаев журналистам.

В пятницу, 3 июля, проходят первые ЕГЭ, сдаются предметы по выбору - литература, география, информатика.

Музаев отметил, что в двух регионах произошли сбои из-за погодных условий, в одном из них начали экзамен на час позже, во втором на два часа. Участникам предложили сдать экзамен в резервный день, но они предпочли сдать его сегодня.