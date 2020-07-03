Сотрудников пунктов сдачи ЕГЭ с COVID-19 не допустили к работе в Москве

"Все сотрудники пунктов, которые принимают единый государственный экзамен, они все в обязательном порядке прошли тестирование на коронавирусную инфекцию. На сегодняшний день нет ни одного сотрудника, у которого была бы выявлена такая инфекция, допущенного к приему экзамена", - сказала Ракова.