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Сотрудников пунктов сдачи ЕГЭ с COVID-19 не допустили к работе в Москве
Все сотрудники столичных пунктов сдачи единого госэкзамена (ЕГЭ) прошли тестирование на коронавирус, никто с выявленной инфекцией не был допущен к работе,... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T09:59
коронавирус в россии
анастасия ракова
москва
образование - общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
коронавирус в россии, анастасия ракова , москва, образование - общество

Сотрудников пунктов сдачи ЕГЭ с COVID-19 не допустили к работе в Москве

09:59 03.07.2020
230
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАудитория, где учащиеся оставляют личные вещи на время единого государственного экзамена
Аудитория, где учащиеся оставляют личные вещи на время единого государственного экзамена
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Все сотрудники столичных пунктов сдачи единого госэкзамена (ЕГЭ) прошли тестирование на коронавирус, никто с выявленной инфекцией не был допущен к работе, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она напомнила, что в Москве ЕГЭ будут сдавать около 80 тысяч человек, для этого в городе работают 382 пункта сдачи экзамена, подавляющее большинство расположены в школах, но также есть в больницах и на дому.
"Все сотрудники пунктов, которые принимают единый государственный экзамен, они все в обязательном порядке прошли тестирование на коронавирусную инфекцию. На сегодняшний день нет ни одного сотрудника, у которого была бы выявлена такая инфекция, допущенного к приему экзамена", - сказала Ракова.
Государственная итоговая аттестация начинается 3 июля, в этот день участники сдадут географию, литературу и информатику.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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