Сотрудников пунктов сдачи ЕГЭ с COVID-19 не допустили к работе в Москве

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Все сотрудники столичных пунктов сдачи единого госэкзамена (ЕГЭ) прошли тестирование на коронавирус, никто с выявленной инфекцией не был допущен к работе, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она напомнила, что в Москве ЕГЭ будут сдавать около 80 тысяч человек, для этого в городе работают 382 пункта сдачи экзамена, подавляющее большинство расположены в школах, но также есть в больницах и на дому.
"Все сотрудники пунктов, которые принимают единый государственный экзамен, они все в обязательном порядке прошли тестирование на коронавирусную инфекцию. На сегодняшний день нет ни одного сотрудника, у которого была бы выявлена такая инфекция, допущенного к приему экзамена", - сказала Ракова.
Государственная итоговая аттестация начинается 3 июля, в этот день участники сдадут географию, литературу и информатику.
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