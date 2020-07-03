https://ria.ru/20200703/1573829764.html
ЕГЭ по обществознанию будут сдавать более трети московских выпускников
Самыми востребованными предметами для сдачи ЕГЭ в Москве традиционно являются русский язык и математика, более трети выпускников выбрали обществознание,... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T09:55
2020-07-03T09:56
социальный навигатор
сн_образование
единый государственный экзамен (егэ)
анастасия ракова
москва
общество
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https://ria.ru/20200702/1573801257.html
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москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
социальный навигатор, сн_образование, единый государственный экзамен (егэ), анастасия ракова , москва, общество