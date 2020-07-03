ЕГЭ по обществознанию будут сдавать более трети московских выпускников

Она напомнила, что в Москве ЕГЭ будут сдавать около 80 тысяч человек, для этого в городе работают 382 пункта сдачи экзамена.

Все пункты проведения ЕГЭ прошли дезинфекцию перед началом экзаменов

Все пункты проведения ЕГЭ прошли дезинфекцию перед началом экзаменов

"Самыми востребованными экзаменами в этом году являются русский язык и профильная математика, и это логично, потому что в основном именно эти предметы необходимы для поступления а вуз. На третьем месте обществознание. Более одной трети выпускников выбрали этот экзамен", - сказала Ракова.