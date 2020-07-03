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ЕГЭ по обществознанию будут сдавать более трети московских выпускников
Самыми востребованными предметами для сдачи ЕГЭ в Москве традиционно являются русский язык и математика, более трети выпускников выбрали обществознание,... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T09:56
социальный навигатор
сн_образование
единый государственный экзамен (егэ)
анастасия ракова
москва
общество
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353
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социальный навигатор, сн_образование, единый государственный экзамен (егэ), анастасия ракова , москва, общество

ЕГЭ по обществознанию будут сдавать более трети московских выпускников

09:55 03.07.2020 (обновлено: 09:56 03.07.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПреподаватели перед началом единого государственного экзамена
Преподаватели перед началом единого государственного экзамена
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Преподаватели перед началом единого государственного экзамена. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Самыми востребованными предметами для сдачи ЕГЭ в Москве традиционно являются русский язык и математика, более трети выпускников выбрали обществознание, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она напомнила, что в Москве ЕГЭ будут сдавать около 80 тысяч человек, для этого в городе работают 382 пункта сдачи экзамена.
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"Самыми востребованными экзаменами в этом году являются русский язык и профильная математика, и это логично, потому что в основном именно эти предметы необходимы для поступления а вуз. На третьем месте обществознание. Более одной трети выпускников выбрали этот экзамен", - сказала Ракова.
Государственная итоговая аттестация начинается 3 июля, в этот день участники сдадут географию, литературу и информатику.
Пакет с экзаменационными заданиями перед началом единого государственного экзамена
05:51
Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
110001
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Социальный навигаторСН_ОбразованиеЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Анастасия РаковаМоскваОбщество
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