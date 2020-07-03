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В Казахстане зафиксировали резкий рост заболеваемости пневмонией
Исследования проводят в Казахстане, чтобы найти причину резкого роста заболеваемости пневмонией на фоне ситуации с коронавирусом, сообщила в пятницу главный... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T09:44
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
казахстан
в мире
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353
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коронавирус covid-19, казахстан, в мире

В Казахстане зафиксировали резкий рост заболеваемости пневмонией

09:44 03.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВрач
Врач
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Врач. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 3 июл - РИА Новости. Исследования проводят в Казахстане, чтобы найти причину резкого роста заболеваемости пневмонией на фоне ситуации с коронавирусом, сообщила в пятницу главный государственный санитарный врач республики Айжан Есмагамбетова.
"С учетом роста пневмоний сегодня у нас проводятся исследования, то есть для того, чтобы выяснить причину роста и, самое главное, какими возбудителями вызваны эти пневмонии. Эти исследования проводятся также на базе референс-лаборатории Национального центра общественного здравоохранения. Результаты этих исследований нам позволят определить природу пневмоний, рост которых мы на сегодня видим в Казахстане", - сказала Есмагамбетова на брифинге.
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По ее словам, смертность от пневмонии, если сравнивать по итогам шести месяцев 2019 и 2020 годов, сильно не изменилась. "Если за шесть месяцев 2019 года было 1780 случаев, то за шесть месяцев 2020 года – 1772 случая. При этом, мы, конечно, отмечаем в июне текущего года рост смертности от пневмоний - это 628 человек. Что касается заболеваемости, то заболеваемость пневмониями за полгода 2020 года в сравнении с аналогичным периодом 2019 года выросла на 55% и в июне отмечается рост в четыре раза", - сказала Есмагамбетова.
В Казахстане подтверждены более 44 тысяч случаев коронавируса, более 14,7 тысячи пациентов выздоровели, зарегистрированы 188 летальных случаев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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