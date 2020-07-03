https://ria.ru/20200703/1573829201.html
В Казахстане зафиксировали резкий рост заболеваемости пневмонией
Исследования проводят в Казахстане, чтобы найти причину резкого роста заболеваемости пневмонией на фоне ситуации с коронавирусом, сообщила в пятницу главный... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T09:44
2020-07-03T09:44
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
казахстан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572668140_0:203:3280:2048_1400x0_80_0_0_b0493667d29b65afb981e8f12d4d8c33.jpg
https://ria.ru/20200703/1573828723.html
казахстан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572668140_0:203:3280:2048_1400x0_80_0_0_b0493667d29b65afb981e8f12d4d8c33.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572668140_549:0:3280:2048_1400x0_80_0_0_53227b27620cdeeadc08747a7c65e399.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572668140_1096:0:3144:2048_1400x0_80_0_0_9c3b7807a3ce4ab56fbe238030149caa.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, казахстан, в мире
НУР-СУЛТАН, 3 июл - РИА Новости.
Исследования проводят в Казахстане
, чтобы найти причину резкого роста заболеваемости пневмонией на фоне ситуации с коронавирусом, сообщила в пятницу главный государственный санитарный врач республики Айжан Есмагамбетова.
"С учетом роста пневмоний сегодня у нас проводятся исследования, то есть для того, чтобы выяснить причину роста и, самое главное, какими возбудителями вызваны эти пневмонии. Эти исследования проводятся также на базе референс-лаборатории Национального центра общественного здравоохранения. Результаты этих исследований нам позволят определить природу пневмоний, рост которых мы на сегодня видим в Казахстане", - сказала Есмагамбетова на брифинге.
По ее словам, смертность от пневмонии, если сравнивать по итогам шести месяцев 2019 и 2020 годов, сильно не изменилась. "Если за шесть месяцев 2019 года было 1780 случаев, то за шесть месяцев 2020 года – 1772 случая. При этом, мы, конечно, отмечаем в июне текущего года рост смертности от пневмоний - это 628 человек. Что касается заболеваемости, то заболеваемость пневмониями за полгода 2020 года в сравнении с аналогичным периодом 2019 года выросла на 55% и в июне отмечается рост в четыре раза", - сказала Есмагамбетова.
В Казахстане подтверждены более 44 тысяч случаев коронавируса, более 14,7 тысячи пациентов выздоровели, зарегистрированы 188 летальных случаев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.