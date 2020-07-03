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Туннели для дезинфекции из Пензы поставят для властей Казахстана
Пензенский завод получил заказ из Казахстана на изготовление для правительства республики специальных туннелей для дезинфекции, один из которых установлен в... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T09:32
пензенская область
казахстан
общество
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353
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пензенская область, казахстан, общество

Туннели для дезинфекции из Пензы поставят для властей Казахстана

09:32 03.07.2020
179
© РИА Новости / Александр ГальперинМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Александр Гальперин
Медицинские работники. Архивное фото
САРАТОВ, 3 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пензенский завод получил заказ из Казахстана на изготовление для правительства республики специальных туннелей для дезинфекции, один из которых установлен в резиденции президента РФ в Ново-Огарево, сообщила РИА Новости руководитель компании-производителя "Моторные технологии" Ольга Изранова.
Ранее пресс-служба правительства Пензенской области информировала, что специальный туннель для дезинфекции, произведенный пензенской компанией, установили в рабочей резиденции президента России в Ново-Огарево. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что туннель для дезинфекции установлен не только там, но и в Кремле, дополнительные меры предосторожности из-за эпидемиологической обстановки с COVID-19 оправданны и объяснимы.
Врачи
08:04
Пензенский производитель рассказал о растворе в туннелях для дезинфекции
"От Казахстана сейчас есть заказы", - сказала собеседница агентства.
"Да, 30 штук Казахстан сейчас запросил. Это посредник, который занимается торговлей... Но вообще для правительства Казахстана", - пояснила она, отвечая на вопрос, кто выступил покупателем - частная или государственная организация.
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев ранее заявлял, что компания "Моторные технологии", которая прежде занималась созданием оборудования для мойки деталей и агрегатов для автосервисов и промышленных предприятий, в условиях пандемии разработала и в мае начала выпуск туннелей, при входе в которые человек оказывается в мелкодисперсном водном тумане, в результате одежда и открытые участки тела автоматически обрабатываются дезраствором. Программное обеспечение для этого устройства, предусматривающее систему распознавания лиц и измерения температуры, разработали пензенские программисты.
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Пензенская областьКазахстанОбщество
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