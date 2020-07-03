Туннели для дезинфекции из Пензы поставят для властей Казахстана

"Да, 30 штук Казахстан сейчас запросил. Это посредник, который занимается торговлей... Но вообще для правительства Казахстана", - пояснила она, отвечая на вопрос, кто выступил покупателем - частная или государственная организация.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев ранее заявлял, что компания "Моторные технологии", которая прежде занималась созданием оборудования для мойки деталей и агрегатов для автосервисов и промышленных предприятий, в условиях пандемии разработала и в мае начала выпуск туннелей, при входе в которые человек оказывается в мелкодисперсном водном тумане, в результате одежда и открытые участки тела автоматически обрабатываются дезраствором. Программное обеспечение для этого устройства, предусматривающее систему распознавания лиц и измерения температуры, разработали пензенские программисты.