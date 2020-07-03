Туннели для дезинфекции из Пензы поставят для властей Казахстана

САРАТОВ, 3 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пензенский завод получил заказ из Казахстана на изготовление для правительства республики специальных туннелей для дезинфекции, один из которых установлен в резиденции президента РФ в Ново-Огарево, сообщила РИА Новости руководитель компании-производителя "Моторные технологии" Ольга Изранова.
Ранее пресс-служба правительства Пензенской области информировала, что специальный туннель для дезинфекции, произведенный пензенской компанией, установили в рабочей резиденции президента России в Ново-Огарево. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что туннель для дезинфекции установлен не только там, но и в Кремле, дополнительные меры предосторожности из-за эпидемиологической обстановки с COVID-19 оправданны и объяснимы.
"От Казахстана сейчас есть заказы", - сказала собеседница агентства.
"Да, 30 штук Казахстан сейчас запросил. Это посредник, который занимается торговлей... Но вообще для правительства Казахстана", - пояснила она, отвечая на вопрос, кто выступил покупателем - частная или государственная организация.
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев ранее заявлял, что компания "Моторные технологии", которая прежде занималась созданием оборудования для мойки деталей и агрегатов для автосервисов и промышленных предприятий, в условиях пандемии разработала и в мае начала выпуск туннелей, при входе в которые человек оказывается в мелкодисперсном водном тумане, в результате одежда и открытые участки тела автоматически обрабатываются дезраствором. Программное обеспечение для этого устройства, предусматривающее систему распознавания лиц и измерения температуры, разработали пензенские программисты.