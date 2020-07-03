"Удаленка" не может быть постоянным решением, считает основатель Vivaldi

ЛОНДОН, 3 июл – РИА Новости, Мария Табак. Пандемия коронавируса продемонстрировала, что работа на "удаленке" может быть хорошим временным решением, но люди все же нуждаются в личном контакте с коллегами, сказал в интервью РИА Новости основатель компаний Opera Software и Vivaldi Йон фон Течнер (Jon von Tetzchner).
В компании-разработчике браузера Vivaldi работают порядка 50 человек. Головной офис Vivaldi находится в Осло, еще один офис – в Рейкьявике, несколько сотрудников, включая самого Течнера, живут в США, также у компании есть отдельные сотрудники в Санкт-Петербурге, в Финляндии и Уэльсе. Сокращений в компании не планируется, хотя прибыль Vivaldi, как и других разработчиков, из-за пандемии несколько сократилась.
"В какой-то момент все стали работать из дома. Некоторые люди у нас и так работали из дома, нам это далось достаточно легко, легче, чем другим компаниям. Но думаю, что все время работать из дома для людей не очень хорошо. Быть дома с детьми, с одной стороны, хорошо, но работать-то трудно. И уже тогда между разными странами была разница: например, в Исландии школы оставили открытыми для самых младших детей, и это несколько облегчило ситуацию для живущих там сотрудников", - отметил Тетчнер.
Сейчас же разница между странами стала и вовсе огромной, продолжил он.
"Я живу в Массачусетсе, там большое количество умерших из-за COVID-19. Мы до сих пор на локдауне, никуда не ходим, ни с кем не видимся, ситуация не изменилась. А сейчас я прилетел в Исландию, тут уже практически все открыто, почти все ходят на работу, маски почти никто не носит, масштабное тестирование. В Осло тоже начинают открываться, там на работу единовременно ходит примерно половина сотрудников. Мы сказали сотрудникам, что они могут остаться дома, а могут пойти на работу. И вы знаете, многие после того, как просидели дома несколько месяцев, очень хотели увидеть коллег", - отметил Течнер.
Он рассказал, что в его компании большое внимание уделяется укреплению связей между людьми.
"Мы один-два-три раза в год в разных местах устраиваем встречи всех сотрудников, по возможности, с семьями. Учитывая, что мы рассыпаны по миру, это очень для нас важно. Эти встречи продолжаются около месяца: кто-то, в зависимости от обстоятельств, приезжает на месяц, кто-то на неделю. Днем мы работаем, а вечерами и по выходным семьями ходим в рестораны, делаем барбекю, ходим в походы. Это способ для нас оставаться рассыпанными по миру и эффективно работать. Ведь потом, когда ты говоришь с кем-то из коллег, находящихся в другой стране, ты его знаешь, потому что вы провели вместе немало времени. Обычно такие встречи сотрудников проходят в июне, прямо сейчас мы должны были быть на такой встрече", - улыбается Течнер.