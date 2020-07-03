"Удаленка" не может быть постоянным решением, считает основатель Vivaldi

"Мы один-два-три раза в год в разных местах устраиваем встречи всех сотрудников, по возможности, с семьями. Учитывая, что мы рассыпаны по миру, это очень для нас важно. Эти встречи продолжаются около месяца: кто-то, в зависимости от обстоятельств, приезжает на месяц, кто-то на неделю. Днем мы работаем, а вечерами и по выходным семьями ходим в рестораны, делаем барбекю, ходим в походы. Это способ для нас оставаться рассыпанными по миру и эффективно работать. Ведь потом, когда ты говоришь с кем-то из коллег, находящихся в другой стране, ты его знаешь, потому что вы провели вместе немало времени. Обычно такие встречи сотрудников проходят в июне, прямо сейчас мы должны были быть на такой встрече", - улыбается Течнер.