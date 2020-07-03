В Узбекистане выявили 295 новых случаев заражения коронавирусом

"По состоянию на 3 июля 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 9199", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.

По данным минздрава, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 6034. В четверг из больниц были выписаны 187 человек, в среду – 165, во вторник – 186. Сейчас на лечении находятся 3138 пациентов с COVID-19, в том числе 16 - в тяжелом состоянии, восемь - в критическом.