Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200703/1573826141.html
В Узбекистане выявили 295 новых случаев заражения коронавирусом
Число случаев коронавируса в Узбекистане за минувшие сутки увеличилось еще на 295 и достигло 9199, сообщила в пятницу пресс-служба министерства здравоохранения... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T08:19
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
шавкат мирзиеев
ташкент
узбекистан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570205289_0:0:999:562_1400x0_80_0_0_f3c07647a66c198a5a76a9bf815fe508.jpg
https://ria.ru/20200625/1573467670.html
ташкент
узбекистан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570205289_0:0:999:562_1400x0_80_0_0_f3c07647a66c198a5a76a9bf815fe508.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570205289_244:0:993:562_1400x0_80_0_0_3ab28818b20c5e96c7756011d27fba8a.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570205289_294:0:856:562_1400x0_80_0_0_0ac07ea92942de7830a10dcc3a32f996.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, шавкат мирзиеев, ташкент, узбекистан, в мире

В Узбекистане выявили 295 новых случаев заражения коронавирусом

08:19 03.07.2020
290
© Sputnik / Дильшода РахматоваКонтейнерная зона в Узбекистане
Контейнерная зона в Узбекистане
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Контейнерная зона в Узбекистане. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 3 июл - РИА Новости. Число случаев коронавируса в Узбекистане за минувшие сутки увеличилось еще на 295 и достигло 9199, сообщила в пятницу пресс-служба министерства здравоохранения страны.
В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К утру четверга число зарегистрированных случаев составляло 8904, 27 пациентов скончались, 5847 выздоровели.
Пробирки для забора биоматериала для теста на наличие вируса COVID-19
25 июня, 15:07Распространение нового коронавируса
В Волгограде у десяти студентов из Узбекистана выявили коронавирус
"По состоянию на 3 июля 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 9199", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.
По данным минздрава, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 6034. В четверг из больниц были выписаны 187 человек, в среду – 165, во вторник – 186. Сейчас на лечении находятся 3138 пациентов с COVID-19, в том числе 16 - в тяжелом состоянии, восемь - в критическом.
Ранее президент страны Шавкат Мирзиеев заявил, что ситуация с коронавирусом в стране приобретает более сложный характер, необходимо усилить бдительность в борьбе с пандемией. Спецкомиссия по борьбе с коронавирусом приняла решение с 1 июля запретить собираться группами более трех человек в общественных местах в регионах с неблагополучной обстановкой из-за COVID-19. В таких регионах также вводится запрет выходить на улицу и во дворы многоквартирных домов с 23.00 до 7.00 (с 21.00 до 5.00 мск), за исключением посещения аптек и больниц при крайней необходимости.
Власти Узбекистана продлили карантин в республике до 1 августа. Все регионы поделены на "зоны" в зависимости от распространения COVID-19 - "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса. При этом условия карантина начали смягчать еще в конце апреля: населению разрешили прогулки рядом с домом, проводить свадьбы и другие торжества, ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта. В благополучных регионах работают объекты торговли, общепита и культуры. Возобновилось транспортное пассажирское сообщение в городах, а также между Ташкентом и регионами.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
001100
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Шавкат МирзиеевТашкентУзбекистанВ мире
Рекомендуем
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Число заболевших COVID-19 в Индии за сутки выросло почти на 21 тысячу
Район Дотомбори в Осаке
В Японии не будут вводить режим ЧС из-за коронавируса
Медицинские работники выходят из лаборатории в Джакарте, Индонезия
СМИ: Индонезия намерена создать свою вакцину против коронавируса
Экс-глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт
Прокуратура Нью-Йорка хочет начать новое разбирательство против Манафорта
Президент Молдавии Игорь Додон
Додон заявил, что сделает все для досрочных парламентских выборов
Дезинфекционный туннель в резиденции президента
На пензенском заводе рассказали об интересе к туннелям для дезинфекции
Военнослужащие Народной милиции ЛНР
В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны ВСУ
Деловой район Пекина Гомао
В Китае назвали имя советника по нацбезопасности
Паром у причала в порту Ванино, Хабаровский край
Суд обязал стивидора в порту Ванино контролировать ПДК угольной пыли
Владимир Плахотнюк
Додон надеется, что Плахотнюка экстрадируют из США в ближайшие месяцы
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 102 пациента с коронавирусом
Врачи у постели пациента во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Новосибирской области выявили 105 новых случаев заражения коронавирусом
Врачи
Пензенский производитель рассказал о растворе в туннелях для дезинфекции
Сотрудник лаборатории
В Токио выявили более 124 случая заражения коронавирусом
Наводнение на западе Украины
На западе Украины остаются подтопленными 11 населенных пунктов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:23Песков рассказал о контактах по вопросу открытия границ
12:22Епархиальный суд в Екатеринбурге лишил сана схиигумена Сергия
12:22Полиция Москвы отсудила восемь миллионов рублей у организаторов акций
12:21Песков назвал приоритет работы Путина
12:20Мишустин поручил губернаторам лично следить за ситуацией на рынке труда
12:17Правительство продолжает работу над планом по восстановлению экономики
12:16Число случаев коронавируса в Литве выросло до 1828
12:15Лаборатории трех стран займутся расследованием смертей слонов в Ботсване
12:15В Гонконге предъявили обвинение в нарушении закона о нацбезопасности
12:15Россия передала Киргизии 30 тысяч тест-систем для диагностики COVID-19
12:13Прокурор запросила шесть лет для псковской журналистки Прокопьевой
12:12Число умерших пациентов с COVID-19 в Польше превысило 1,5 тысячи
12:07Эксперт: Россия не должна соглашаться включить передовое оружие в СНВ-3
12:07В ЦИК поступило 15 особых мнений от членов региональных комиссий
12:07Минздрав утвердил новые рекомендации по лечению коронавируса у детей
12:06Политсоветники "нормандского формата" обсудят урегулирование в Донбассе
12:06В Тульской области число жертв коронавируса достигло 118
12:04В Индонезии число заразившихся коронавирусом превысило 60 тысяч
12:03СК продолжит выявлять факты преступлений нацизма, заявил Бастрыкин
12:01Фильм "Чернобыль" Данилы Козловского покажут в США
Лента новостейМолния