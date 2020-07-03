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В Южной Корее зафиксировали 63 случая COVID-19
Южная Корея зарегистрировала 63 новых случая COVID-19 за сутки, общее число инфицированных выросло до 12 967, выздоровели 11 759, сообщила организация Центров... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T07:48
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
южная корея
сеул
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, южная корея, сеул, в мире

В Южной Корее зафиксировали 63 случая COVID-19

07:48 03.07.2020
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© AP Photo / Ahn Young-joonМедицинские работники проводят дезинфекцию на станции метро в Сеуле, Южная Корея. 28 декабря 2020
Медицинские работники проводят дезинфекцию на станции метро в Сеуле, Южная Корея. 28 декабря 2020
© AP Photo / Ahn Young-joon
СЕУЛ, 3 июл - РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала 63 новых случая COVID-19 за сутки, общее число инфицированных выросло до 12 967, выздоровели 11 759, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.
Весь июнь в Южной Корее все новые локальные кластеры COVID-19 и рост количества завозных случаев вызывали периодические скачки ежедневного числа зараженных. Так, 20 июня оно достигало 67, а 22 июня – 17 человек. В среднем ежедневное количество новых зараженных в стране держалось в коридоре 30-60 человек.
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По данным KCDC, 52 из числа новых случаев имеют локальное происхождение, а 11 завезены из-за границы. Восемнадцать случаев были зафиксированы в провинции Кёнгидо, 12 - в Сеуле, еще 13 - в Тэгу, остальные по всей стране. Четырех зараженных выявили на карантинном досмотре.
За прошедшие сутки из больниц выписаны 75 человек, общее число выздоровевших выросло до 11 759, что составляет 90,7%. Число жертв достигло уже 282 человек. Всего Южная Корея проверила на коронавирус уже почти 1,3 миллиона человек.
Более 5,2 тысячи человек среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". По меньшей мере 1619 случаев завезли из-за границы, из них примерно 77% - южнокорейские граждане. На карантинном досмотре еще при въезде в страну выявили в общем 735 зараженных.
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Власти Сеула из-за не снижающегося числа ежедневных зараженных вновь усилили меры карантинной безопасности в городе. Администрация округа Чонно ввела запрет на митинги и демонстрации в наиболее популярных для этого местах, в том числе на площади Кванхвамун, перед посольством США и пожарной станцией Чонно, где общественные организации регулярно проводили свои акции. Корейский совет справедливости и памяти по вопросам военного сексуального рабства каждую среду проводил митинги перед статуей мира возле бывшего здания Японского посольства.
Запрет вступил в силу с полуночи и будет действовать до тех пор, пока уровень тревоги по инфекционным заболеваниям в стране не будет снижен. Нарушителям может грозить штраф в размере до 3 миллионов вон (примерно 2,5 тысячи долларов).
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Южная КореяСеулВ мире
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