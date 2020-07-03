Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200703/1573825261.html
В Магадане почти 50 человек заболели COVID-19 в интернате
Коронавирус выявили у 47 человек в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Магадане, который уже несколько месяцев закрыт на строгий карантин, сообщила РИА РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T07:46
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей носов
усть-среднеканская гэс
магадан
магаданская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529887_0:155:3044:1867_1400x0_80_0_0_9e5342f55e442660dd184c010efe76cd.jpg
https://ria.ru/20200629/1573629482.html
магадан
магаданская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529887_0:155:3044:1867_1400x0_80_0_0_9e5342f55e442660dd184c010efe76cd.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529887_313:0:3044:2048_1400x0_80_0_0_3f5dcf9d2a1364ad578a67a4558d79e6.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529887_856:0:2904:2048_1400x0_80_0_0_18193cdc7ea345b022991606542289df.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей носов, усть-среднеканская гэс, магадан, магаданская область, общество

В Магадане почти 50 человек заболели COVID-19 в интернате

07:46 03.07.2020
152
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МАГАДАН, 3 июл - РИА Новости, Людмила Щербакова. Коронавирус выявили у 47 человек в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Магадане, который уже несколько месяцев закрыт на строгий карантин, сообщила РИА Новости первый заместитель министра здравоохранения и демографической политики региона Елена Кузьменко.
По последним данным, COVID-19 в Магаданской области выявили у 908 человек, четверо умерли, 460 вылечились. Самая крупная вспышка зафиксирована на Усть-Среднеканской ГЭС, где заболели больше 150 вахтовых рабочих.
"Заразились 47 человек, 46 пациентов и один сотрудник. Сейчас все они под наблюдением медиков. Состояние заболевших удовлетворительное", - сказала агентству Кузьменко.
В интернате несколько месяцев действует строгий карантин: и персонал, и пациенты не покидают здание. Но каждые две недели бригада сотрудников меняется, новых в обязательном порядке тестируют.
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
29 июня, 14:59Распространение нового коронавируса
В саратовских медучреждениях ликвидировали почти все очаги COVID-19
Вероятно, один из сотрудников заболел во время изготовления теста, сказал РИА Новости губернатор Магаданской области Сергей Носов.
"При смене даже при наличии отрицательных тестов принесли с собой и заразили не только своих коллег, но и своих же подопечных, своих же пациентов. Заразили вирусом. Сегодня люди находятся под наблюдением врачей, сегодня приняты меры. Идет лечение. Я думаю, что на следующей неделе уже мы будем иметь определенные результаты и понимание, как развивается ситуация. На данный момент можно говорить, что все больные, которые заразились, чувствуют себя удовлетворительно", - сообщил Носов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
100000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей НосовУсть-Среднеканская ГЭСМагаданМагаданская областьОбщество
Рекомендуем
Медицинские работники в отделении госпиталя COVID-19 в ГКБ №15 имени О. М. Филатова
В Бурятии за сутки выявили 37 случаев COVID-19
Медицинские работники проводят дезинфекцию на станции метро в Сеуле, Южная Корея. 28 декабря 2020
В Южной Корее зафиксировали 63 случая COVID-19
Зона доступа к единому порталу государственных услуг
Москва заняла первое место по качеству электронных услуг
Сотрудник лаборатории
В Токио выявили более 124 случая заражения коронавирусом
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
В Германии число жертв коронавируса превысило девять тысяч человек
Танковый биатлон
В Подмосковье прошли гонки конкурса "Танковый биатлон" АрМИ-2020
Медицинские работники в спортивном центре Guang'an, где проходит тестирование людей на коронавирус, живущих рядом или посещающих рынок Синьфади
В Китае за сутки выявили пять случаев COVID-19
Дезинфекционный туннель в резиденции президента
Производитель объяснил, как работают туннели для дезинфекции
Сотрудница медицинской помощи в Бишкеке
В Киргизии выявили 506 новых случаев COVID-19
Врачи
Пензенский производитель рассказал о растворе в туннелях для дезинфекции
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 102 пациента с коронавирусом
Девушка на одной из улиц в Москве во время дождя
Дожди спасают Европейскую Россию от "волн жары", сообщил климатолог
Ольга Епифанова
Первое июля стоит сделать праздничным днем, считает вице-спикер Госдумы
Президент США Дональд Трамп
Трамп объяснил рост числа случаев COVID-19 в США
Чрезвычайный и Полномочный Посол Финляндии в РФ Микко Хаутала во время конференции Международное сотрудничество в Арктике: новые вызовы и векторы развития
В Финляндии сомневаются в правдивости цитат Болтона о Трампе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:21Песков назвал приоритет работы Путина
12:20Мишустин поручил губернаторам лично следить за ситуацией на рынке труда
12:17Правительство продолжает работу над планом по восстановлению экономики
12:16Число случаев коронавируса в Литве выросло до 1828
12:15Лаборатории трех стран займутся расследованием смертей слонов в Ботсване
12:15В Гонконге предъявили обвинение в нарушении закона о нацбезопасности
12:15Россия передала Киргизии 30 тысяч тест-систем для диагностики COVID-19
12:13Прокурор запросила шесть лет для псковской журналистки Прокопьевой
12:12Число умерших пациентов с COVID-19 в Польше превысило 1,5 тысячи
12:07Эксперт: Россия не должна соглашаться включить передовое оружие в СНВ-3
12:07В ЦИК поступило 15 особых мнений от членов региональных комиссий
12:07Минздрав утвердил новые рекомендации по лечению коронавируса у детей
12:06Политсоветники "нормандского формата" обсудят урегулирование в Донбассе
12:06В Тульской области число жертв коронавируса достигло 118
12:04В Индонезии число заразившихся коронавирусом превысило 60 тысяч
12:03СК продолжит выявлять факты преступлений нацизма, заявил Бастрыкин
12:01Фильм "Чернобыль" Данилы Козловского покажут в США
12:01Памфилова заявила, что еще будет работать на избирательных кампаниях
11:58В ЛНР выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом за сутки
11:58Бастрыкин рассказал о расследовании преступлений нацистов
Лента новостейМолния