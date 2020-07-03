В Магадане почти 50 человек заболели COVID-19 в интернате

"При смене даже при наличии отрицательных тестов принесли с собой и заразили не только своих коллег, но и своих же подопечных, своих же пациентов. Заразили вирусом. Сегодня люди находятся под наблюдением врачей, сегодня приняты меры. Идет лечение. Я думаю, что на следующей неделе уже мы будем иметь определенные результаты и понимание, как развивается ситуация. На данный момент можно говорить, что все больные, которые заразились, чувствуют себя удовлетворительно", - сообщил Носов.