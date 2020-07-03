В Магадане почти 50 человек заболели COVID-19 в интернате

МАГАДАН, 3 июл - РИА Новости, Людмила Щербакова. Коронавирус выявили у 47 человек в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Магадане, который уже несколько месяцев закрыт на строгий карантин, сообщила РИА Новости первый заместитель министра здравоохранения и демографической политики региона Елена Кузьменко.
По последним данным, COVID-19 в Магаданской области выявили у 908 человек, четверо умерли, 460 вылечились. Самая крупная вспышка зафиксирована на Усть-Среднеканской ГЭС, где заболели больше 150 вахтовых рабочих.
"Заразились 47 человек, 46 пациентов и один сотрудник. Сейчас все они под наблюдением медиков. Состояние заболевших удовлетворительное", - сказала агентству Кузьменко.
В интернате несколько месяцев действует строгий карантин: и персонал, и пациенты не покидают здание. Но каждые две недели бригада сотрудников меняется, новых в обязательном порядке тестируют.
Вероятно, один из сотрудников заболел во время изготовления теста, сказал РИА Новости губернатор Магаданской области Сергей Носов.
"При смене даже при наличии отрицательных тестов принесли с собой и заразили не только своих коллег, но и своих же подопечных, своих же пациентов. Заразили вирусом. Сегодня люди находятся под наблюдением врачей, сегодня приняты меры. Идет лечение. Я думаю, что на следующей неделе уже мы будем иметь определенные результаты и понимание, как развивается ситуация. На данный момент можно говорить, что все больные, которые заразились, чувствуют себя удовлетворительно", - сообщил Носов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.