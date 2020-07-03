В России отклонили инициативу о запрете отлова китов

"И никакой контроль и самые благоприятные условия в неволе не смогут обеспечить даже самых малых биологических потребностей китов и дельфинов в движении, общении, охоте... Впервые в истории петиция в защиту животных набрала необходимые голоса для официального рассмотрения… Сейчас мы обдумываем дальнейшие действия. Юристы коалиции изучают возможность судебного оспаривания решения экспертной группы", - отмечают экологи.