В России отклонили инициативу о запрете отлова китов

ВЛАДИВОСТОК, 3 июл - РИА Новости. Экспертная рабочая группа федерального уровня отклонила инициативу на "Российской общественной инициативе" о запрете отлова китообразных для дельфинариев, которая собрала свыше 100 тысяч подписей.
Сейчас закон разрешает вылов морских животных только для коренных народов, для научных и культурно-просветительских целей. Бывший вице-премьер Алексей Гордеев в 2019 году говорил, что вылов в культурно-просветительских целях правительство хочет запретить. Экологи коалиции "Свободу косаткам и белухам" опубликовали петицию в поддержку такого запрета на РОИ, она собрала свыше 100 тысяч голосов, чего достаточно для ее рассмотрения правительством.
Как следует из опубликованного на сайте РОИ решения экспертной группы, ее члены решили "признать нецелесообразной разработку проекта нормативного правового акта, направленного на реализацию общественной инициативы". Экспертная группа также решила направить материалы инициативы в Минсельхоз и рекомендовать министерству усилить контроль использования морских животных, обеспечить благоприятные условия содержания их в неволе и установить запрет на продажу морских млекопитающих за рубеж.
Коалиция "Свободу косаткам и белухам" отмечает, что продавать китообразных за рубеж уже запрещено законодательством РФ.
"И никакой контроль и самые благоприятные условия в неволе не смогут обеспечить даже самых малых биологических потребностей китов и дельфинов в движении, общении, охоте... Впервые в истории петиция в защиту животных набрала необходимые голоса для официального рассмотрения… Сейчас мы обдумываем дальнейшие действия. Юристы коалиции изучают возможность судебного оспаривания решения экспертной группы", - отмечают экологи.
Ранее команда океанолога Жан-Мишеля Кусто, которая участвовала в операции по спасению морских животных из "китовой тюрьмы" в Приморье, обратилась к властям РФ с письмом, в котором поддержала инициативу на РОИ.
21 июня 2019, 13:43Ученый призвал к общественному обсуждению вопроса о запрете отлова китов
В 2018 году в "китовой тюрьме" в приморской бухте Средняя нашли 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров. Животных выловили незаконно и планировали продать в Китай. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.
К решению проблемы подключился президент Владимир Путин - он поручил профильными министерствам вместе с учеными решить судьбу животных. Операция по выпуску белух и косаток из "китовой тюрьмы" началась в июне 2019 года. Первую партию выпустили в Охотское море 27 июня, а 10 ноября в Японском море выпустили последних животных.