Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200703/1573824868.html
В России отклонили инициативу о запрете отлова китов
Экспертная рабочая группа федерального уровня отклонила инициативу на "Российской общественной инициативе" о запрете отлова китообразных для дельфинариев,... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T07:21
жан-мишель кусто
японское море
охотское море
российская общественная инициатива
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
природа
киты
животные
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152384/32/1523843284_0:100:1920:1180_1400x0_80_0_0_fbf817a79998bb5564b969944d798d0f.jpg
https://ria.ru/20200608/1572605921.html
https://ria.ru/20190621/1555784573.html
https://ria.ru/20200606/1572555385.html
3
японское море
охотское море
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/152384/32/1523843284_0:100:1920:1180_1400x0_80_0_0_fbf817a79998bb5564b969944d798d0f.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/152384/32/1523843284_107:0:1814:1280_1400x0_80_0_0_6f6c55e22a0eb1aa4e74effcffd52724.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/152384/32/1523843284_320:0:1600:1280_1400x0_80_0_0_a8360e95bb8c3e1f3c63d08d0f6be31e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
жан-мишель кусто, японское море, охотское море, российская общественная инициатива, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), природа, киты, животные, общество

В России отклонили инициативу о запрете отлова китов

07:21 03.07.2020
804
CC0 / davidarich / Горбатый кит с детенышем
Горбатый кит с детенышем
CC0 / davidarich /
ВЛАДИВОСТОК, 3 июл - РИА Новости. Экспертная рабочая группа федерального уровня отклонила инициативу на "Российской общественной инициативе" о запрете отлова китообразных для дельфинариев, которая собрала свыше 100 тысяч подписей.
Сейчас закон разрешает вылов морских животных только для коренных народов, для научных и культурно-просветительских целей. Бывший вице-премьер Алексей Гордеев в 2019 году говорил, что вылов в культурно-просветительских целях правительство хочет запретить. Экологи коалиции "Свободу косаткам и белухам" опубликовали петицию в поддержку такого запрета на РОИ, она собрала свыше 100 тысяч голосов, чего достаточно для ее рассмотрения правительством.
Выпуск белухи из китовой тюрьмы в воды Сахалинского залива в Хабаровском крае
8 июня, 06:10
Ученые рассказали о судьбе косаток и белух из "китовой тюрьмы"
Как следует из опубликованного на сайте РОИ решения экспертной группы, ее члены решили "признать нецелесообразной разработку проекта нормативного правового акта, направленного на реализацию общественной инициативы". Экспертная группа также решила направить материалы инициативы в Минсельхоз и рекомендовать министерству усилить контроль использования морских животных, обеспечить благоприятные условия содержания их в неволе и установить запрет на продажу морских млекопитающих за рубеж.
Коалиция "Свободу косаткам и белухам" отмечает, что продавать китообразных за рубеж уже запрещено законодательством РФ.
"И никакой контроль и самые благоприятные условия в неволе не смогут обеспечить даже самых малых биологических потребностей китов и дельфинов в движении, общении, охоте... Впервые в истории петиция в защиту животных набрала необходимые голоса для официального рассмотрения… Сейчас мы обдумываем дальнейшие действия. Юристы коалиции изучают возможность судебного оспаривания решения экспертной группы", - отмечают экологи.
Ранее команда океанолога Жан-Мишеля Кусто, которая участвовала в операции по спасению морских животных из "китовой тюрьмы" в Приморье, обратилась к властям РФ с письмом, в котором поддержала инициативу на РОИ.
Серый кит в проливе Сенявина у острова Ыттыгран в Чукотском автономном округе
21 июня 2019, 13:43
Ученый призвал к общественному обсуждению вопроса о запрете отлова китов
В 2018 году в "китовой тюрьме" в приморской бухте Средняя нашли 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров. Животных выловили незаконно и планировали продать в Китай. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.
К решению проблемы подключился президент Владимир Путин - он поручил профильными министерствам вместе с учеными решить судьбу животных. Операция по выпуску белух и косаток из "китовой тюрьмы" началась в июне 2019 года. Первую партию выпустили в Охотское море 27 июня, а 10 ноября в Японском море выпустили последних животных.
Серый дельфин, спасенный из иловой ловушки в бухте Мелководная в районе Де-Фриза в Приморье
6 июня, 09:53
В Приморье спасли краснокнижного серого дельфина из иловой ловушки
8001818
Обсудить 3
Жан-Мишель КустоЯпонское мореОхотское мореРоссийская общественная инициативаМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)природаКитыЖивотныеОбщество
Рекомендуем
Певица Надежда Бабкина
Бабкина рассказала о странном явлении, увиденном при выходе из комы
Композитор и продюсер Максим Фадеев
Фадеев ответил на совет "перестать жрать"
Океанская многоцелевая система Посейдон
В США назвали "ужасными проектами" российские "Буревестник" и "Посейдон"
Гвардейский ракетный крейсер Москва во время учений в Средиземном море
Источник рассказал о дальнейшей судьбе ракетного крейсера "Москва"
Раковые клетки
Минздрав назвал регионы с самой высокой заболеваемостью раком
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Туве малолетний ребенок пропал на реке, пока его мать пила с сожителем
Сотрудник ФСИН
Скрывавшийся девять лет экс-чиновник продал четыре МиГ-31 по 153 рубля
Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги
Токио продолжит переговоры по мирному договору с Россией
Евгений Никулин
В США процесс над Никулиным готовы продолжить при шести присяжных
Врач обходит пациентов в реанимации
Немецкий вирусолог пояснил, почему второй волны COVID-19 не будет
Девушка на одной из улиц в Москве во время дождя
Дожди спасают Европейскую Россию от "волн жары", сообщил климатолог
Киноцентр Октябрь приостановил работу в связи с пандемией коронавируса
Российские кинотеатры возвращаются к советской традиции
Коронавирус
Загадочные помощники. Что защищает половину населения от коронавируса
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
В Кремле прокомментировали итоги голосования по Конституции в НАО
Гвардейский ракетный крейсер Москва во время учений в Средиземном море
На заводе, где ремонтируют крейсер "Москва", рассказали о будущем корабля
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:21Песков назвал приоритет работы Путина
12:20Мишустин поручил губернаторам лично следить за ситуацией на рынке труда
12:17Правительство продолжает работу над планом по восстановлению экономики
12:16Число случаев коронавируса в Литве выросло до 1828
12:15Лаборатории трех стран займутся расследованием смертей слонов в Ботсване
12:15В Гонконге предъявили обвинение в нарушении закона о нацбезопасности
12:15Россия передала Киргизии 30 тысяч тест-систем для диагностики COVID-19
12:13Прокурор запросила шесть лет для псковской журналистки Прокопьевой
12:12Число умерших пациентов с COVID-19 в Польше превысило 1,5 тысячи
12:07Эксперт: Россия не должна соглашаться включить передовое оружие в СНВ-3
12:07В ЦИК поступило 15 особых мнений от членов региональных комиссий
12:07Минздрав утвердил новые рекомендации по лечению коронавируса у детей
12:06Политсоветники "нормандского формата" обсудят урегулирование в Донбассе
12:06В Тульской области число жертв коронавируса достигло 118
12:04В Индонезии число заразившихся коронавирусом превысило 60 тысяч
12:03СК продолжит выявлять факты преступлений нацизма, заявил Бастрыкин
12:01Фильм "Чернобыль" Данилы Козловского покажут в США
12:01Памфилова заявила, что еще будет работать на избирательных кампаниях
11:58В ЛНР выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом за сутки
11:58Бастрыкин рассказал о расследовании преступлений нацистов
Лента новостейМолния