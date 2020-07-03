Токио продолжит переговоры по мирному договору с Россией

"Нам известно о различных движениях. Но переговоры по мирному договору - это переговоры между правительствами (двух стран). Мы намерены упорно вести переговоры на основе договоренностей, достигнутых лидерами - премьер-министром Абэ и президентом Путиным, и на основе базового направления - достичь решения территориальной проблемы и заключить мирный договор. Вот, собственно, и все", - сказал министр на пресс-конференции.