Во Владивостоке в вузе создадут кафедру ЮНЕСКО

ВЛАДИВОСТОК, 3 июл - РИА Новости. Международную кафедру ЮНЕСКО "Интеграционный междисциплинарный центр биомедицинской информации" с участием университетов, научных центров Владивостока, Шанхая и Пекина создадут во Владивостоке, сообщает Владивостокский государственный университет экономики и сервиса (ВГУЭС).
Впервые кафедра ЮНЕСКО была создана в 1992 году в рамках одной из самых успешных международных программ организации - "Породненные университеты". По всему миру действует 126 кафедр ЮНЕСКО, из них свыше 50 - в России, сообщает вуз.
"Во ВГУЭС прошло второе заседание Президиума ДВ комитета Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО... (рассматривалось) создание Международной кафедры ЮНЕСКО "Интеграционный междисциплинарный центр биомедицинской информации" во ВГУЭС с участием университетов, научных центров Владивостока, Шанхая и Пекина", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из-за ограничений по коронавирусу представители китайских образовательных организаций и российских иногородних приняли участие в заседании в режиме видеоконференции.
Ректор ВГУЭС Татьяна Терентьева отметила, что в университете второй год ведутся научные исследования в области анализа больших данных в биомедицине и здравоохранении, создана "коллаборация ученых крупных университетов Дальневосточного региона - ВГУЭС, ТГМУ, ДВФУ, а также Института автоматики и процессов управления Российской академии наук и научно-исследовательского университета Высшей школы экономики". Для научных исследований привлечено порядка 20 миллионов рублей из средств Российского фонда фундаментальных исследований. По словам ректора, которые приводятся в сообщении, ресурсы двух больших проектов вуза: школы цифровых технологий и центра, который будет интегрировать результаты в области цифровизации и экономики, станут полезными для исследований кафедры ЮНЕСКО.
"Здесь идет разговор не только о биомедицинских исследованиях, но и об интеграции разных предметных областей, в том числе IT и биомедицины. Эта работы будет направлена на развитие человеческого капитала на Дальнем Востоке", - сказала Терентьева.
Также рассматривался вопрос реализации под эгидой ЮНЕСКО перспективных научно-познавательных и социальных проектов, с приданием им статуса программ ЮНЕСКО. Среди них - "Парк народов мира", "Объединённая цифровая библиотека" (на базе библиотек ВГУЭС и МГУ им. Невельского с привлечением библиотек вузов и городов Дальнего Востока и стран Северо-Восточной части АТР).