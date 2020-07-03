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Во Владивостоке в вузе создадут кафедру ЮНЕСКО
Международную кафедру ЮНЕСКО "Интеграционный междисциплинарный центр биомедицинской информации" с участием университетов, научных центров Владивостока, Шанхая и РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T07:11
дальний восток
дальневосточный федеральный университет
российская академия наук
юнеско
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образование - общество
общество
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353
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дальний восток, дальневосточный федеральный университет, российская академия наук, юнеско, владивосток, шанхай, образование - общество, общество

Во Владивостоке в вузе создадут кафедру ЮНЕСКО

07:11 03.07.2020
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© РИА Новости / Виталий АньковНовостройки в центре Владивостока
Новостройки в центре Владивостока
© РИА Новости / Виталий Аньков
ВЛАДИВОСТОК, 3 июл - РИА Новости. Международную кафедру ЮНЕСКО "Интеграционный междисциплинарный центр биомедицинской информации" с участием университетов, научных центров Владивостока, Шанхая и Пекина создадут во Владивостоке, сообщает Владивостокский государственный университет экономики и сервиса (ВГУЭС).
Впервые кафедра ЮНЕСКО была создана в 1992 году в рамках одной из самых успешных международных программ организации - "Породненные университеты". По всему миру действует 126 кафедр ЮНЕСКО, из них свыше 50 - в России, сообщает вуз.
"Во ВГУЭС прошло второе заседание Президиума ДВ комитета Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО... (рассматривалось) создание Международной кафедры ЮНЕСКО "Интеграционный междисциплинарный центр биомедицинской информации" во ВГУЭС с участием университетов, научных центров Владивостока, Шанхая и Пекина", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из-за ограничений по коронавирусу представители китайских образовательных организаций и российских иногородних приняли участие в заседании в режиме видеоконференции.
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Ректор ВГУЭС Татьяна Терентьева отметила, что в университете второй год ведутся научные исследования в области анализа больших данных в биомедицине и здравоохранении, создана "коллаборация ученых крупных университетов Дальневосточного региона - ВГУЭС, ТГМУ, ДВФУ, а также Института автоматики и процессов управления Российской академии наук и научно-исследовательского университета Высшей школы экономики". Для научных исследований привлечено порядка 20 миллионов рублей из средств Российского фонда фундаментальных исследований. По словам ректора, которые приводятся в сообщении, ресурсы двух больших проектов вуза: школы цифровых технологий и центра, который будет интегрировать результаты в области цифровизации и экономики, станут полезными для исследований кафедры ЮНЕСКО.

"Здесь идет разговор не только о биомедицинских исследованиях, но и об интеграции разных предметных областей, в том числе IT и биомедицины. Эта работы будет направлена на развитие человеческого капитала на Дальнем Востоке", - сказала Терентьева.

Также рассматривался вопрос реализации под эгидой ЮНЕСКО перспективных научно-познавательных и социальных проектов, с приданием им статуса программ ЮНЕСКО. Среди них - "Парк народов мира", "Объединённая цифровая библиотека" (на базе библиотек ВГУЭС и МГУ им. Невельского с привлечением библиотек вузов и городов Дальнего Востока и стран Северо-Восточной части АТР).
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Дальний ВостокДальневосточный федеральный университетРоссийская академия наукЮНЕСКОВладивостокШанхайОбразование - ОбществоОбщество
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