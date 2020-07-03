В США назвали "ужасными проектами" российские "Буревестник" и "Посейдон"

"Надеюсь, это не тот случай. Мы не раз предупреждали, что Skyfall ("Буревестник" - ред. ) и "Посейдон" это ужасные проекты. Неважно, ответственна (ли Россия) за последний инцидент или нет, это указывает на то, почему Россия должна отправить эти проекты на полку. Большая трата денег впустую. Не покрыто СНВ-3. Следующее соглашение должно (покрыть их)", - написал он в пятницу в своем Twitter.