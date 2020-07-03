Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200703/1573824647.html
В США назвали "ужасными проектами" российские "Буревестник" и "Посейдон"
Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршал Биллингсли назвал "ужасными" российские проекты ракет "Буревестник" и "Посейдон" и РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T12:04
россия
маршалл биллингсли
договор снв-3
магатэ
финляндия
норвегия
сша
безопасность
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152492/37/1524923725_0:0:1910:1074_1400x0_80_0_0_a33c709b9c96c21101db90c2ae66ae67.png
https://ria.ru/20200703/1573824418.html
https://ria.ru/20200702/1573813408.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200630/1573689651.html
Окружить Россию сетью баз и систем ПРО, призывать к перевороту, спонсировать и обучать радикалов в России, бесконечно расширять НАТО по границами России, и осмеливаться призывать Россию к разоружению - это верх тоталитарного цинизма вашингтонского режима.
346
У Вас во дворе база НАТО?
289
140
россия
финляндия
норвегия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/152492/37/1524923725_0:0:1910:1074_1400x0_80_0_0_a33c709b9c96c21101db90c2ae66ae67.png
https://cdn23.img.ria.ru/images/152492/37/1524923725_0:0:1432:1074_1400x0_80_0_0_6b650c2b977378bc7580c819c9d309b8.png
https://cdn24.img.ria.ru/images/152492/37/1524923725_32:0:1106:1074_1400x0_80_0_0_a1c63e9a5f89aa4606c630239f054354.png
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, маршалл биллингсли, договор снв-3, магатэ, финляндия, норвегия, сша, безопасность, в мире

В США назвали "ужасными проектами" российские "Буревестник" и "Посейдон"

07:09 03.07.2020 (обновлено: 12:04 03.07.2020)
126977
© Минобороны РФОкеанская многоцелевая система "Посейдон"
Океанская многоцелевая система Посейдон
© Минобороны РФ
Океанская многоцелевая система "Посейдон". Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 июл - РИА Новости. Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршал Биллингсли назвал "ужасными" российские проекты ракет "Буревестник" и "Посейдон" и призвал закрыть их.

"Надеюсь, это не тот случай. Мы не раз предупреждали, что Skyfall ("Буревестник" - ред. ) и "Посейдон" это ужасные проекты. Неважно, ответственна (ли Россия) за последний инцидент или нет, это указывает на то, почему Россия должна отправить эти проекты на полку. Большая трата денег впустую. Не покрыто СНВ-3. Следующее соглашение должно (покрыть их)", - написал он в пятницу в своем Twitter.

Так он прокомментировал статью в журнале Forbes, в которой выдвинута версия, что якобы причиной обнаруженного недавно шведами повышения радиационного фона могли быть испытания одной из этих ракет.
В конце прошлой недели в ряде СМИ появились сообщения о том, что в начале июня органы ядерной и радиационной безопасности Швеции, Норвегии и Финляндии фиксировали в атмосфере над территорией Северной Европы небольшое повышение концентраций радиоактивных изотопов, имеющих так называемое реакторное происхождение. Также сообщалось, что, согласно расчетам Национального института здоровья и окружающей среды (RIVM) Нидерландов, эти изотопы якобы поступили со стороны России и что причиной произошедшего может быть разгерметизация топливного элемента в реакторе какой-либо АЭС.
АПЛ Владимир Мономах
06:52
В НАТО заявили о повышенной активности российских подлодок в Атлантике
Как заявил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, никаких оповещений об угрозах или аварийных ситуациях, которые могли бы вызвать повышение уровня радиации в России, не было, система мониторинга радиационной безопасности в РФ совершенная.
В Международном агентстве по атомной энергии заявили, что выброс над Северной Европой не представляет опасности для здоровья человека и окружающей среды. Позже МАГАТЭ заявило, что более 40 стран, включая Россию, сообщили, что на их территории не было зафиксировано событий, которые могли бы привести к повышенной концентрации радиоизотопов в воздухе.
Мюнхенская конференция по безопасности
Вчера, 19:15
Помпео призвал Германию воспринимать Россию как угрозу
Президент РФ Владимир Путин 1 марта 2018 года в послании к Федеральному собранию рассказал о новейших видах стратегического вооружения, в том числе о гиперзвуковых комплексах "Кинжал", "Авангард", "Буревестник", боевом лазере "Пересвет", а также подводном беспилотнике с ядерной силовой установкой "Посейдон". Вопрос о том, подпадают ли новые российские оружейные системы под СНВ-3, стал одним из камней преткновения при продлении этого договора после 2021 года.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Он перестанет действовать после 5 февраля 2021 года. Президент РФ Владимир Путин ранее предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий.
Демонстрация принципа действия океанской многоцелевой системы с беспилотными подводными аппаратами во время послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию
30 июня, 15:36
Легко уничтожат: эксперт о способности "Посейдонов" смыть базы США
209263841322
Обсудить 140
РоссияМаршалл БиллингслиДоговор СНВ-3МАГАТЭФинляндияНорвегияСШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Окружить Россию сетью баз и систем ПРО, призывать к перевороту, спонсировать и обучать радикалов в России, бесконечно расширять НАТО по границами России, и осмеливаться призывать Россию к разоружению - это верх тоталитарного цинизма вашингтонского режима.
3 июля, 08:17
ИЯИбрагим Яблоков
330300013
У Вас во дворе база НАТО?
3 июля, 08:21
К Константин Петров
2860013242
Рекомендуем
Певица Надежда Бабкина
Бабкина рассказала о странном явлении, увиденном при выходе из комы
Врач обходит пациентов в реанимации
Немецкий вирусолог пояснил, почему второй волны COVID-19 не будет
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
В Кремле прокомментировали итоги голосования по Конституции в НАО
График сближения самолетов авиакомпаний S7 Airlines и Emirates
СМИ: диспетчеры нарушили регламент при разведении самолетов над Ростовом
Результаты электронного голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ на экране в Общественном штабе по контролю и наблюдению за голосованием в Москве
Путин объяснил, почему некоторые россияне проголосовали против поправок
Коронавирус
Загадочные помощники. Что защищает половину населения от коронавируса
Сотрудник ФСИН
Скрывавшийся девять лет экс-чиновник продал четыре МиГ-31 по 153 рубля
Гарик Харламов
Харламов посмеялся над "истинной" причиной развода с Асмус
Томос об автокефалии Украинской православной церкви привезли в Киев
"Украинский президент оказался неправ". Злое пророчество о томосе сбылось
Маленький ребенок
В Самаре отстранили от работы воспитателя, выкинувшую ребенка из коляски
Монумент Независимости Украины в Киеве
"Дебилы" довели Украину до грани распада, заявил депутат Рады
Президент США Дональд Трамп
Трамп объяснил рост числа случаев COVID-19 в США
Президент России Владимир Путин
Путин поддержал присвоение звания "Город трудовой доблести" 20 городам
Леонид Кравчук
Кравчук заявил, что Россия "поможет" Украине восстановить Донбасс
Раковые клетки
Минздрав назвал регионы с самой высокой заболеваемостью раком
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:20Мишустин поручил губернаторам лично следить за ситуацией на рынке труда
12:17Правительство продолжает работу над планом по восстановлению экономики
12:16Число случаев коронавируса в Литве выросло до 1828
12:15Лаборатории трех стран займутся расследованием смертей слонов в Ботсване
12:15В Гонконге предъявили обвинение в нарушении закона о нацбезопасности
12:15Россия передала Киргизии 30 тысяч тест-систем для диагностики COVID-19
12:13Прокурор запросила шесть лет для псковской журналистки Прокопьевой
12:12Число умерших пациентов с COVID-19 в Польше превысило 1,5 тысячи
12:07Эксперт: Россия не должна соглашаться включить передовое оружие в СНВ-3
12:07В ЦИК поступило 15 особых мнений от членов региональных комиссий
12:07Минздрав утвердил новые рекомендации по лечению коронавируса у детей
12:06Политсоветники "нормандского формата" обсудят урегулирование в Донбассе
12:06В Тульской области число жертв коронавируса достигло 118
12:04В Индонезии число заразившихся коронавирусом превысило 60 тысяч
12:03СК продолжит выявлять факты преступлений нацизма, заявил Бастрыкин
12:01Фильм "Чернобыль" Данилы Козловского покажут в США
12:01Памфилова заявила, что еще будет работать на избирательных кампаниях
11:58В ЛНР выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом за сутки
11:58Бастрыкин рассказал о расследовании преступлений нацистов
11:56Путину доверяют более 60 процентов россиян, показал опрос
Лента новостейМолния