https://ria.ru/20200703/1573824549.html
Минздрав назвал регионы с самой высокой заболеваемостью раком
Самая высокая заболеваемость раком в России по итогам прошлого года оказалась в Архангельской области, следует из данных статистического сборника Минздрава, с... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T07:09
2020-07-03T09:36
чукотка
чеченская республика (чечня)
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
республика ингушетия
россия
республика дагестан
республика мордовия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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https://cdn25.img.ria.ru/images/150843/23/1508432370_0:210:4844:2935_1400x0_80_0_0_44e9d0976fd6d0393465b38f3c26dba5.jpg
https://ria.ru/20200630/1573699536.html
Тарас Визерук
У нас от гриппа каждый год умирает больше, чем умерло от коронавируса. Наш полупредательское путин лучше бы деньги на борьбу с онкологией тратил, больше толку было бы.
52
Виталий Чесноков
Щас не до этого,щас празднуется обнуление.
50
23
чукотка
республика ингушетия
россия
архангельская область
орловская область
ивановская область
курская область
пензенская область
севастополь
сахалинская область
ярославская область
брянская область
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/150843/23/1508432370_0:210:4844:2935_1400x0_80_0_0_44e9d0976fd6d0393465b38f3c26dba5.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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