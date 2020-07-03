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Минздрав назвал регионы с самой высокой заболеваемостью раком
Самая высокая заболеваемость раком в России по итогам прошлого года оказалась в Архангельской области, следует из данных статистического сборника Минздрава, с... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T09:36
чукотка
чеченская республика (чечня)
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
республика ингушетия
россия
республика дагестан
республика мордовия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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Щас не до этого,щас празднуется обнуление.
50
23
чукотка
республика ингушетия
россия
архангельская область
орловская область
ивановская область
курская область
пензенская область
севастополь
сахалинская область
ярославская область
брянская область
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чукотка, чеченская республика (чечня), ямало-ненецкий автономный округ (янао), республика ингушетия, россия, республика дагестан, республика мордовия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), архангельская область, орловская область, ивановская область, курская область, пензенская область, севастополь, сахалинская область, ярославская область, брянская область, общество

Минздрав назвал регионы с самой высокой заболеваемостью раком

07:09 03.07.2020 (обновлено: 09:36 03.07.2020)
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© Depositphotos / vitanovskiРаковые клетки
Раковые клетки
© Depositphotos / vitanovski
Раковые клетки. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Самая высокая заболеваемость раком в России по итогам прошлого года оказалась в Архангельской области, следует из данных статистического сборника Минздрава, с которым ознакомилось РИА Новости.
Отмечается, что в этом регионе было 566,2 впервые выявленных случая на 100 тысяч населения.
Далее расположились Брянская (556,2), Сахалинская (550,2) области, Мордовия (548,6), Пензенская (548,1), Орловская (546,9), Ярославская (543,4), Курская (537,7), Ивановская (534,2) области, а также Севастополь (532).
Самый низкий показатель зафиксировали в Дагестане (163,6), Чечне (164,2), Ингушетии (176,5), на Чукотке (205,4) и в Ямало-Ненецком автономном округе (215,3).
Всего в 2019 году в России зарегистрировали 640 391 случай заболевания раком, в среднем заболеваемость на 100 тысяч населения по стране составляет 436,3, отмечается в документе.
В лаборатории онкологического диспансера
30 июня, 17:53
Назван способ предотвратить развитие рака
84131561273
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ЧукоткаЧеченская республика (Чечня)Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Республика ИнгушетияРоссияРеспублика ДагестанРеспублика МордовияМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Архангельская областьОрловская областьИвановская областьКурская областьПензенская областьСевастопольСахалинская областьЯрославская областьБрянская областьОбщество
Популярные комментарии
У нас от гриппа каждый год умирает больше, чем умерло от коронавируса. Наш полупредательское путин лучше бы деньги на борьбу с онкологией тратил, больше толку было бы.
3 июля, 08:25
Тарас Визерук
21100030
Щас не до этого,щас празднуется обнуление.
3 июля, 08:55
Виталий Чесноков
20100029
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