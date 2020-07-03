Минздрав назвал регионы с самой высокой заболеваемостью раком

Отмечается, что в этом регионе было 566,2 впервые выявленных случая на 100 тысяч населения.

Всего в 2019 году в России зарегистрировали 640 391 случай заболевания раком, в среднем заболеваемость на 100 тысяч населения по стране составляет 436,3, отмечается в документе.