Модифицировать гены космонавтов можно уже сейчас, рассказал ученый

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Современная наука уже позволяет модифицировать гены космонавтов, но дать гарантию, что результат такого вмешательства будет полезен и не вызовет побочных эффектов, нельзя, сообщил в интервью РИА Новости директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Орлов.
"Научный инструментарий развивается очень быстро, часто быстрее, чем возможность осмыслить получаемые с его помощью результаты. Повернуть "генетический винтик" уже можно, знать бы какой и в какую сторону, а при этом еще и быть уверенным в полученном результате. И еще - осмыслить нравственно-этическую сторону вопроса", - сказал Орлов.
При этом он отметил, что пока нет и определенных научных данных, чтобы на основании генетики отбирать космонавтов, хотя и признал, что "продолжать заниматься этим направлением надо".
Ранее представители ИМБП сообщали о том, что "несомненно" в будущем нужно будет использовать генетический критерий для отбора в космонавты. В то же время сам Орлов уже говорил, что вопрос введения генетических исследований в систему отбора только обсуждается.