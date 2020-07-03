Модифицировать гены космонавтов можно уже сейчас, рассказал ученый

"Научный инструментарий развивается очень быстро, часто быстрее, чем возможность осмыслить получаемые с его помощью результаты. Повернуть "генетический винтик" уже можно, знать бы какой и в какую сторону, а при этом еще и быть уверенным в полученном результате. И еще - осмыслить нравственно-этическую сторону вопроса", - сказал Орлов.