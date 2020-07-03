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Хочу стать космонавтом
https://ria.ru/20200703/1573824459.html
Модифицировать гены космонавтов можно уже сейчас, рассказал ученый
Современная наука уже позволяет модифицировать гены космонавтов, но дать гарантию, что результат такого вмешательства будет полезен и не вызовет побочных... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T06:54
хочу стать космонавтом
институт медико-биологических проблем ран
космос - риа наука
российская академия наук
олег орлов
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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институт медико-биологических проблем ран, космос - риа наука, российская академия наук, олег орлов

Модифицировать гены космонавтов можно уже сейчас, рассказал ученый

06:54 03.07.2020
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© Фото : Роскосмос / Олег КононенкоВыход в открытый космос
Выход в открытый космос
© Фото : Роскосмос / Олег Кононенко
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Современная наука уже позволяет модифицировать гены космонавтов, но дать гарантию, что результат такого вмешательства будет полезен и не вызовет побочных эффектов, нельзя, сообщил в интервью РИА Новости директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Орлов.
"Научный инструментарий развивается очень быстро, часто быстрее, чем возможность осмыслить получаемые с его помощью результаты. Повернуть "генетический винтик" уже можно, знать бы какой и в какую сторону, а при этом еще и быть уверенным в полученном результате. И еще - осмыслить нравственно-этическую сторону вопроса", - сказал Орлов.
При этом он отметил, что пока нет и определенных научных данных, чтобы на основании генетики отбирать космонавтов, хотя и признал, что "продолжать заниматься этим направлением надо".
Ранее представители ИМБП сообщали о том, что "несомненно" в будущем нужно будет использовать генетический критерий для отбора в космонавты. В то же время сам Орлов уже говорил, что вопрос введения генетических исследований в систему отбора только обсуждается.
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Хочу стать космонавтомИнститут медико-биологических проблем РАНКосмос - РИА НаукаРоссийская академия наукОлег Орлов
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