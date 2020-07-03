В НАТО заявили о повышенной активности российских подлодок в Атлантике

Госдеп заявил, что у России есть проект по разобщению НАТО

Госдеп заявил, что у России есть проект по разобщению НАТО

"Сейчас мы наблюдаем это регулярно: больше подводных лодок, еще дальше, на более длительное время", - приводит газета слова представителя НАТО вице-адмирала Кита Блаунта.