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В НАТО заявили о повышенной активности российских подлодок в Атлантике
Представители ВМС США и их союзников утверждают, что Россия сейчас развертывает больше подводных лодок и на более длительное время в тех районах Атлантического... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T06:52
россия
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РИА Новости
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россия, военно-морские силы сша, нато, европа, йенс столтенберг, сша, вмф рф, безопасность, в мире

В НАТО заявили о повышенной активности российских подлодок в Атлантике

06:52 03.07.2020
4242
© РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов / Перейти в фотобанкАПЛ "Владимир Мономах"
АПЛ Владимир Мономах
© РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Представители ВМС США и их союзников утверждают, что Россия сейчас развертывает больше подводных лодок и на более длительное время в тех районах Атлантического океана, где они могут представлять угрозу для военных кораблей НАТО и важных объектов инфраструктуры США, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на представителей альянса и военных аналитиков.
По данным газеты, в конце прошлого года 10 российских подводных лодок со своих баз у российского арктического побережья направились в западном направлении в сторону Северной Атлантики. По словам представителей НАТО, на которых ссылается газета, подобное развертывание, которое может быть одним из самых масштабных учений со времен холодной войны, представляет собой не только демонстрацию силы российского ВМФ для защиты своей территории, но и демонстрацию своей силы в Атлантике.
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"Сейчас мы наблюдаем это регулярно: больше подводных лодок, еще дальше, на более длительное время", - приводит газета слова представителя НАТО вице-адмирала Кита Блаунта.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию Welt заявил, что Россия активна в Арктике, усиливает свое присутствие в Средиземноморском регионе, а российские войска стоят непосредственно у внешних границ НАТО. В МИД РФ эти заявления назвали противоречащими логике и здравому смыслу, потому что не Россия "приближается к НАТО, а НАТО последовательно расширяется, продолжает продвигаться в сторону наших границ".
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Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из прибалтийских стран и Польши. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.
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РоссияВоенно-морские силы СШАНАТОЕвропаЙенс СтолтенбергСШАВМФ РФБезопасностьВ мире
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