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Twitter пообещал ввести редактор сообщений, когда все будут носить маски
Социальная сеть Twitter пообещала ввести функцию редактирования публикаций, когда все будут носить маски. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T06:35
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, сша, twitter, в мире

Twitter пообещал ввести редактор сообщений, когда все будут носить маски

06:35 03.07.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРоскомнадзор может заблокировать доступ в Twitter
Роскомнадзор может заблокировать доступ в Twitter
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Социальная сеть Twitter пообещала ввести функцию редактирования публикаций, когда все будут носить маски.
"Вы сможете получить кнопку редактирования, когда все будут носить маски", - говорится в сообщении компании, опубликованном в ее микроблоге.
Ранее глава компании Джек Дорси заявлял, что социальная сеть, вероятно, никогда не добавит кнопку редактирования твитов, о которой давно просят многие пользователи. По его словам, это связано с тем, что социальная сеть начинала свою деятельность как сервис обмена SMS сообщениями, а когда сообщение отправлено, его уже нельзя изменить. Таким образом, своей последней публикацией компания могла снова намекнуть, что функция редактирования так и не будет введена.
В США уже несколько дней регистрируется рекордный рост числа случаев заражения коронавирусом. В связи с этим власти ряда штатов вводят требования обязательного ношения масок в общественных местах.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 05:58
Twitter удалил фото из твита Трампа
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19СШАTwitterВ мире
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