Twitter пообещал ввести редактор сообщений, когда все будут носить маски

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Социальная сеть Twitter пообещала ввести функцию редактирования публикаций, когда все будут носить маски.
"Вы сможете получить кнопку редактирования, когда все будут носить маски", - говорится в сообщении компании, опубликованном в ее микроблоге.
Ранее глава компании Джек Дорси заявлял, что социальная сеть, вероятно, никогда не добавит кнопку редактирования твитов, о которой давно просят многие пользователи. По его словам, это связано с тем, что социальная сеть начинала свою деятельность как сервис обмена SMS сообщениями, а когда сообщение отправлено, его уже нельзя изменить. Таким образом, своей последней публикацией компания могла снова намекнуть, что функция редактирования так и не будет введена.
В США уже несколько дней регистрируется рекордный рост числа случаев заражения коронавирусом. В связи с этим власти ряда штатов вводят требования обязательного ношения масок в общественных местах.
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